Film Tyra Banks plant ‚verrückte‘ Idee für dritten ‚Life-Size‘-Film

Tyra Banks visits the SiriusXM Studios Sept 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.10.2026, 11:30 Uhr

Tyra Banks plant 'verrückte' Idee für dritten 'Life-Size'-Film.

Tyra Banks möchte die ‚Life-Size‘-Reihe fortsetzen und hat dafür bereits eine außergewöhnliche Idee im Kopf.

Die 52-jährige Schauspielerin und das frühere Supermodel will Disney von ihrem Konzept für einen dritten Film überzeugen. Dabei schwebt ihr offenbar ein Projekt vor, das nicht nur die Fans der bisherigen Teile begeistern, sondern auch auf der großen Kinoleinwand funktionieren soll.

Im Originalfilm ‚Life-Size‘ aus dem Jahr 2000 spielte Banks die Puppe Eve, die auf magische Weise zum Leben erwacht. Ihre Aufgabe ist es, dem jungen Mädchen Casey Stuart, dargestellt von Lindsay Lohan, dabei zu helfen, den Tod ihrer Mutter zu verarbeiten. Achtzehn Jahre später kehrte Banks für die Fernsehfortsetzung ‚Life-Size 2: A Christmas Eve‘ in ihre Rolle zurück. Nun soll ein weiterer Teil folgen und diesmal möchte die Schauspielerin offenbar größer denken.

Gegenüber ‚Entertainment Weekly‘ verriet Banks, dass sie bereits eine neue Idee entwickelt habe. „Ich habe eine verrückte Idee für ‚Life-Size 3‘. Eine völlig irre Idee“, kündigte sie an. Sie sei überzeugt, dass das Konzept das Potenzial habe, ein richtiges Kinoereignis zu werden. Wie groß ihre Pläne tatsächlich sind, machte Banks mit einem ungewöhnlichen Vergleich deutlich. „Wisst ihr, wenn etwas groß genug ist, kommen die Leute dafür ins Kino? Der Film sollte seinen eigenen Popcorneimer bekommen. So etwas wie einen ‚Life-Size‘-Popcorneimer!“, erklärte sie. Ihr Konzept sei gewaltig, und sie habe vor, Disney wegen des möglichen Projekts zu kontaktieren. Was genau sie sich für die Handlung ausgedacht hat, wollte die Schauspielerin allerdings noch nicht verraten. Sie deutete lediglich an, dass Liebe und Romantik eine wichtige Rolle spielen könnten. Die Vorstellung, Eve einen Ken-ähnlichen Puppenpartner an die Seite zu stellen, überzeugte sie jedoch nicht. „Nein, das ist langweilig, traditionell und vorhersehbar!“, scherzte Banks.

Bereits 2024 hatte sie eine mögliche Rückkehr von Lindsay Lohan ins Spiel gebracht. In der ‚Drew Barrymore Show‘ überlegte sie, ob sich die Geschichte umkehren ließe: „Was wäre, wenn sie auf irgendeine magische Weise selbst zu einer Puppe würde? Und meine Figur Eve müsste ihr dann beibringen, wie man eine Puppe ist.“ Das könne ihrer Ansicht nach eine interessante Wendung sein.

Im selben Jahr hatte Banks auf Instagram neue Spekulationen über eine Fortsetzung ausgelöst. Nach einem Besuch in einer Polly-Pocket-Unterkunft in Massachusetts schwärmte sie von den Erinnerungen und Inspirationen, die das Spielzeug bei ihr geweckt habe. Anschließend deutete sie an, es sei Zeit, sich ein neues Drehbuch auszudenken. Direkt wandte sie sich dabei auch an Lohan: „Was meinst du, @lindsaylohan?“ Ob Disney auf Banks‘ jüngsten Vorstoß eingeht und ob Lohan tatsächlich wieder mit von der Partie wäre, ist bislang offen. Ein dritter Film ist damit noch nicht offiziell bestätigt.