Stars Ethan Hawke war nie stolz darauf, ein Posterboy zu sein – ‚bis es vorbei war‘

Ethan Hawke at Sinister Premiere NY Oct 2012 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.10.2026, 14:00 Uhr

Ethan Hawke reflektiert über seine öffentliche Wahrnehmung - früher und heute.

Ethan Hawke hat erst im Nachhinein erkannt, wie besonders es war, dass seine Filmplakate in amerikanischen Studentenwohnheimen hingen.

Damals habe er darauf kaum etwas gegeben, inzwischen blicke er mit anderen Augen auf diese Zeit zurück. Im Interview mit dem Magazin ‚GQ‘ erinnerte sich der Schauspieler daran, dass seine Poster einst in College-Zimmern in den gesamten USA zu sehen waren. „Diese Zeiten sind vorbei. Als es so weit war, war ich nie stolz darauf. Aber heute denke ich: ‚Na ja, das ist doch cool'“, räumte er ein.

Inzwischen wünsche sich der 55-Jährige, dass es noch immer so wäre, habe aber gelernt, die Gegenwart anzunehmen. „Heute treffe ich diese Frauen bei den Fußballspielen meiner Kinder, und sie sagen: ‚Ich hatte ein Bild von dir in meinem Studentenwohnheim hängen'“, erzählte er. „Dann denke ich, dass uns etwas verbindet, ein Geheimnis, das wir miteinander teilen. Das gibt mir ein gutes Gefühl.“

Nach seiner Rolle in ‚Training Day‘ aus dem Jahr 2001 hatte Hawke erwartet, künftig in zahlreichen Action-Filmen mitzuspielen. Doch seine Karriere entwickelte sich anders als gedacht. „Als ich ‚Training Day‘ drehte, dachte ich wirklich, dass ich in vielen Action-Filmen mitspielen würde. Ich dachte einfach, dass das für mich so kommen würde“, erinnerte er sich. Außerdem habe er als jüngerer Mann geglaubt, in vielen Komödien aufzutreten. Letztlich sei vieles anders gekommen, als er es sich vorgestellt hatte. Damit könne der Hollywood-Star inzwischen gut leben: „So, wie es gekommen ist, ist es auch in Ordnung – natürlich interessant.“

Ein weiteres überraschendes Geständnis machte Hawke bei einem Besuch in der Talkshow von Drew Barrymore. Der Schauspieler verriet der ‚Ungeküsst‘-Darstellerin, dass er sich kaum an eine Zeit erinnern könne, in der er sie nicht gekannt habe. Barrymore erwiderte, dass es ihr mit ihm genauso gehe. Hawke sagte daraufhin: „Was ich nicht glauben kann, ist, dass wir nie miteinander ausgegangen sind, weißt du? Ich meine …“ Barrymore, die bereits dreimal verheiratet war, fügte scherzhaft hinzu: „Wo warst du? Und übrigens: Was ich und jedes andere Mädchen auf diesem Planeten dafür gegeben hätten, mit dir auszugehen! Wo zum Teufel warst du?“

Hawke erinnerte sich daraufhin an Partys in den 1990er-Jahren, bei denen er sich gefragt habe, ob Barrymore wohl auch dort sein würde. Er habe gelassen wirken und darauf warten wollen, dass sich alles ganz natürlich entwickle. Hawke habe gehofft, dass etwas Magisches passieren würde. Barrymore kommentierte trocken: „Und schau, was passiert ist – nichts!“