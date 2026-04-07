Stars Zendaya macht Andeutung: Wird ‚Euphoria‘ nach Staffel drei enden?

Zendaya at "The Drama" Los Angeles Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.04.2026, 18:00 Uhr

Zendaya hat angedeutet, dass ‚Euphoria‘ nach der kommenden dritten Staffel zu Ende gehen wird.

Die gefeierte HBO-Serie kehrt an diesem Wochenende nach einer vierjährigen Pause auf die Bildschirme zurück, doch die 29-jährige Schauspielerin, die in der Serie die problematische Rue Bennett spielt, hat bereits angedeutet, dass diese Staffel den Abschluss der Show markieren wird.

Als sie in der ‚The Drew Barrymore Show‘ gefragt wurde, ob Staffel drei das Ende von ‚Euphoria‘ bedeute, sagte Zendaya: „Ich glaube schon, ja.“ Als Barrymore die Frage erneut stellte, antwortete die Schauspielerin: „Ja, ich denke schon.“ Zendaya fügte hinzu: „Rue hat mir so viel über das Leben beigebracht … dieses Team hat mich auch aufwachsen sehen. Ich verdanke dieser Serie so viel. Rue hat mir so viel über Empathie und Erlösung beigebracht. Sie hat mir viel beigebracht, und ich bin für all das sehr dankbar.“

Die achtteilige dritte Staffel von ‚Euphoria‘ startet am Sonntag (12. April). Die vierjährige Verzögerung ist teilweise darauf zurückzuführen, dass Serienschöpfer Sam Levinson die Handlung um fünf Jahre vorspulen wollte, sodass die Ensemblebesetzung – darunter Sydney Sweeney, Jacob Elordi und Maude Apatow – nicht mehr in der Highschool, sondern im Erwachsenenleben angekommen ist. Zendaya hatte zuvor beschrieben, dass sich die Dreharbeiten zu Staffel drei wie „acht Episoden auf einmal drehen“ angefühlt hätten, da ihr voller Terminplan – mit Rollen in den Filmen ‚The Odyssey‘, ‚Spider-Man: Brand New Day‘ und ‚Dune: Part Three‘, die alle noch dieses Jahr erscheinen sollen – wenig Zeit ließ.

Auf die Frage, was Fans von der neuen Staffel erwarten können, sagte sie gegenüber ‚Variety‘: „Ich habe ein bisschen gesehen, aber mein Gott, es war ein Wirbelwind.“ Sie habe das, was sie normalerweise in acht Monaten mache, in etwa vier Monaten gemacht: „Also war es einfach so – es war, als würde man acht Episoden auf einmal drehen. Es ist einfach an mir vorbeigeflogen! Aber ich freue mich, ich hoffe, es wird wunderschön.“

Zendaya deutete kürzlich außerdem an, dass sie plane, dieses Jahr „unterzutauchen“, da sie befürchtet, dass das Publikum es bald leid sein könne, sie zu sehen, weil dieses Jahr so viele Projekte mit ihr veröffentlicht werden. Sie sagte gegenüber ‚Fandango‘: „Ich hoffe einfach, dass die Leute mich nicht leid werden, und ich schätze jeden, der irgendeinen der Filme unterstützt oder meine Karriere in irgendeiner Weise unterstützt. Ich bin zutiefst dankbar. Ich hoffe nur, dass ihr dieses Jahr nicht genug von mir bekommt, denn ich sage euch was – ich werde mich für eine Weile zurückziehen.“