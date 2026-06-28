Stars Eva Green nach Verletzung bei ‚Wednesday‘-Dreh ins Krankenhaus gebracht

Eva Green - the Rolls Building, January 31, 2023, London - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.06.2026, 11:17 Uhr

Die Schauspielerin hat sich bei den Dreharbeiten zur Netflix-Serie verletzt.

Eva Green musste nach einer Verletzung während der Dreharbeiten zu ‚Wednesday‘ ins Krankenhaus gebracht werden.

Die französische Schauspielerin gibt in der dritten Staffel der erfolgreichen Netflix-Serie ihr Debüt als Tante Ophelia. Die Produktion musste jedoch pausiert werden, nachdem sie sich am Set in Dublin eine „schlimme“ Verletzung zugezogen hatte. Ein Insider offenbarte gegenüber der Zeitung ‚The Sun on Sunday‘: „Eva hat sich verletzt und hatte offensichtlich Schmerzen. Die Produzenten wollten kein Risiko eingehen. Sanitäter wurden gerufen und Eva wurde ins Krankenhaus gebracht. Sie wurde behandelt und erholt sich inzwischen gut.“

Die Produktion wurde Anfang des Monats unterbrochen, während die 45-Jährige medizinisch versorgt wurde. Dadurch kam es zu Änderungen im Drehplan. Das ehemalige Bond-Girl wurde im vergangenen November für ‚Wednesday‘ gecastet. Damit wurden Spekulationen beendet, dass der kurze Auftritt von Lady Gaga als Rosalyn Rottwood dazu führen könnte, dass sie als Ophelia Frump enthüllt wird. Eva sagte damals: „Ich freue mich sehr darauf, in die düster verdrehte Welt von ‚Wednesday‘ als Tante Ophelia einzutauchen. Diese Serie ist eine so köstlich dunkle und witzige Welt. Ich kann es kaum erwarten, meinen eigenen Hauch von Verrücktheit in die Addams-Familie zu bringen.“

Auch die Verantwortlichen der Serie zeigten sich begeistert darüber, Eva zum Cast von ‚Wednesday‘ hinzuzufügen. Zur Besetzung gehören Jenna Ortega in der Hauptrolle sowie Catherine Zeta-Jones und Luis Guzmán als ihre Eltern Morticia und Gomez Addams. Isaac Ordonez spielt Wednesdays Bruder Pugsley. Die Serienschöpfer Al Gough und Miles Millar erklärten zuvor: „Eva Green hat dem Bildschirm schon immer eine aufregende, einzigartige Präsenz verliehen – elegant, unheimlich und auf wunderschöne Weise unberechenbar. Diese Eigenschaften machen sie zur perfekten Wahl für Tante Ophelia. Wir freuen uns darauf zu sehen, wie sie die Rolle verwandelt und die Welt von ‚Wednesday‘ erweitert.“

‚Wednesday‘ ist die erfolgreichste englischsprachige Serie von Netflix. Jede Folge soll schätzungsweise rund 15 Millionen Dollar in der Produktion kosten. Ein Insider verriet: „Das Budget der Serie ist riesig. Es wurden keine Kosten gescheut, um große Namen für die Besetzung zu gewinnen.“