Stars Eva Longoria: Hollywood hinkt hinterher

Eva Longoria- May2024 -Transcending Borders Gala -Campari Lounge - Cannes Film Film Festival - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.06.2024, 08:00 Uhr

Die 'Desperate Housewives'-Darstellerin ist der Meinung, dass die Filmbranche noch einen weiten Weg vor sich hat.

Eva Longoria fordert, dass sich Hollywood ändern muss.

Die Schauspielerin erklärt, dass Hollywood zwar als fortschrittlich gilt, aber noch einen langen Weg vor sich hat, bis Gleichberechtigung herrscht.

„Die Leute denken, Hollywood sei eine liberale, fortschrittliche Branche, aber das ist sie nicht“, offenbart sie im Gespräch mit dem ‚Grazia‘-Magazin. „Es wäre toll, wenn es in allen Positionen Gleichberechtigung gäbe, aber das ist nicht der Fall. Wir haben weniger Regisseurinnen und weniger Latinos vor der Kamera als noch vor ein paar Jahren. Wir gehen also tatsächlich in die falsche Richtung, obwohl wir in der öffentlichen Wahrnehmung so gut dastehen.“

Die 49-Jährige glaubt jedoch daran, dass Hollywood das Potenzial hat, sich und die Welt zu verändern. „Frauen bekommen immer noch nicht die gleichen Möglichkeiten wie unsere männlichen Kollegen. Was wir [in der Branche] tun, ist wichtig, es kann die Kultur verändern“, schildert die brünette Schönheit. „Und wenn man die Kultur verändert, kann man auch die Politik und die Wahrnehmung verändern. Mit dem Geschichtenerzählen kann man viele Dinge verändern.“

Zusammen mit ihrem Ehemann José Bastón hat Eva den fünfjährigen Sohn Santiago. „Die Leute denken immer, dass es für mich so schwer ist, meine Karriere und das Muttersein unter einen Hut zu bringen, aber eigentlich ist es viel einfacher“, erklärt die ‚Desperate Housewives‘-Darstellerin. Der Grund dafür sei, dass sie zu „viel mehr Dingen Nein sage“ als früher.