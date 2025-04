Stars Eva Longoria erinnert sich noch gut an ihre Begegnung mit dem Papst

Eva Longoria- May2024 -Transcending Borders Gala -Campari Lounge - Cannes Film Film Festival - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.04.2025, 09:00 Uhr

Die Schauspielerin wollte sich vom verstorbenen Papst segnen lassen, beging jedoch einen schweren Fauxpas.

Eva Longoria beging einen schweren Fauxpas, als sie sich vom Papst segnen lassen wollte.

Die ‚Only Murders in the Building‘-Darstellerin und ihr Ehemann José Bastón hatten im Jahr 2016 das Glück Papst Franziskus persönlich treffen zu dürfen. Der Termin fand nur wenige Wochen vor ihrer Hochzeit statt, doch leider wird Eva das Zusammentreffen mit dem Pontifex vor allen Dingen durch ihr fieses Fettnäpfchen in Erinnerung bleiben. Statt sich einfach still segnen zu lassen, rief die ‚Desperate Housewives‘-Darstellerin Franziskus nämlich laut zu, dass sie und ihr Zukünftiger bereits geschieden sind – streng genommen ein No-Go in der katholischen Kirche. In der Sendung ‚Live With Kelly and Mark‘ erzählte Eva: „Ich hatte das Glück ihn zu treffen. Er segnete Pepe und mich bevor wir heirateten. Wir fuhren nach Rom und mein Ehemann fragte: ‚Willst du den Papst treffen?‘ Und ich rief: ‚Ja!‘ Es war zwei Monate vor unserer Hochzeit und wir standen da, als er vorbeifuhr.“

Als Franziskus bei ihnen stoppte, bat Evas zukünftiger Ehemann um eine Segnung. Seine vorlaute Partnerin konnte jedoch ihren Mund nicht halten. „Er nimmt unsere Hände und beginnt die Segnung und ich sage: ‚Wir sind geschieden! Nur, damit Sie Bescheid wissen. Ich weiß, dass das schlecht ist. Ich glaube, Sie sollten das wissen. Wir sind beide geschieden. Aber er hat Kinder, deshalb können wir keine Annullierung vornehmen. Es ist eine lange Geschichte“, berichtet Eva weiter. Glücklicherweise schien Franziskus nur eine Sache wissen zu wollen: „Er fragte: ‚Liebt ihr einander?‘ Und ich sagte: ‚Ja, das tun wir.‘ Und dann gab er uns seinen Segen.“