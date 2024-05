In Blau, Gold und Silber Eva Longoria sorgt für viele modische Highlights in Cannes

Eva Longoria und ihre drei Cannes-Looks. (eee/spot)

SpotOn News | 19.05.2024, 14:16 Uhr

Ein Look übertrumpft den nächsten: Wenn eine Promi-Dame in Cannes für stilvolle Fashion-Momente in Cannes sorgt, dann ist es Schauspielerin Eva Longoria.

Sie stiehlt allen die Show: Eva Longoria (49) sorgt bei den Filmfestspielen in Cannes für ein modisches Highlight nach dem anderen. Am Wochenende hat sich die ehemalige "Desperate Housewives"-Schauspielerin gleich in drei glamourösen Looks gezeigt.

In Silber am Freitag

Allen voran Longorias Mega-Dekolleté zur Premiere von "Kind of Kindness" am Freitag: Das durchsichtige Haute-Couture-Dress ganz in Silber von Elie Saab bestach durch einen sexy Neckholder-Schnitt und eine elegante Schleppe. Für noch mehr Glamour sorgten ein silbernes Collier und kleine Ohrringe. Ihre brünetten Haare trug die langjährige L'Oréal-Paris-Botschafterin offen und zu leichten Wellen gestylt.

Ein wenig Gold für Zwischendurch

Ein Outfit-Wechsel später strahlte Longoria in einem trägerlosen Midikleid ganz in Gold. Die lockeren Wellen wichen einem sleeken Pferdeschwanz. Auf auffälligen Schmuck verzichtete Longoria jedoch und setzte lediglich auf ein paar dezente Hängeohrringe. Das Make-up hielt sie natürlich frisch.

Pastellblau am Samstag

Mit Pastellblau ging es am Samstag zur Premiere des Films "Emilia Pérez" weiter. Die extravagante Traumrobe von Tony Ward stach aufgrund des hohen Beinschlitzes, den Cut-Outs und den silbernen Pailletten aus der Menge heraus. Die zarten Spaghetti-Träger und die glitzernden Fransen sorgten für das gewisse Etwas. Dieses Mal ließ sich Longoria einen lockeren Pferdeschwanz stylen, die vordere Haarpartie fiel ihr leicht ins Gesicht.

Die 77. Filmfestspiele in Cannes starteten am 14. Mai und gehen noch bis einschließlich 25. Mai.