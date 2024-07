Ihr Dekolleté wird zum Blickfang Eva Longoria: Für dieses Cut-Out-Kleid braucht sie einen Waffenschein

Eva Longoria ist der Hingucker bei den Elle Awards in Madrid. (obr/spot)

SpotOn News | 04.07.2024, 16:07 Uhr

Eva Longoria scheint über zehn Jahre nach dem Aus ihrer Erfolgsserie "Desperate Housewives" um keinen Tag gealtert sein. Damals wie heute setzt die Schauspielerin ihre Kurven gekonnt in Szene. Auch bei den Elle Awards in Madrid sind ihr mit diesem Cut-Out-Kleid die Blicke sicher.

Eva Longoria (49) zeigt, was sie hat. Die US-Schauspielerin begeistert in einem echten Hingucker-Look bei den Elle Awards in Madrid. Der ehemalige "Desperate Housewives"-Star trug ein schwarzes Neckholder-Kleid, das bis zum Boden reichte und das Dekolleté stilvoll in Szene setzte. Ein großer Cut-Out in der Körpermitte ließ viel nackte Haut blitzen – auf einen BH verzichtete die Mutter eines fünfjährigen Sohnes komplett.

Ihre Haare trug Longoria zu einem lockeren Pferdeschwanz gebunden. Sowohl beim Make-up als auch bei den Accessoires hielt es die Schauspielerin dezent. Lediglich Ohrringe und zwei Ringe an den Fingern rundeten ihren Look ab. Begleitet wurde die 49-Jährige von ihrem Ehemann José Bastón (56), der das Event in einem blauen Anzug kombiniert mit einem grünen Button-Down-Hemd und einem braunen Gürtel besuchte.

Um keinen Tag gealtert

Die Schauspielerin, die im nächsten Jahr bereits ihren 50. Geburtstag feiert, scheint seit dem Aus ihrer Erfolgsserie "Desperate Housewives" vor über zehn Jahren um keinen Tag gealtert zu sein. Damals wie heute setzt Longoria ihre Kurven gekonnt in Szene. Das hat sie auch einem straffen Workout-Programm zu verdanken. Die 49-Jährige schwört auf "Jumping Fitness". 30 bis 45 Minuten täglich springt sie auf dem Trampolin und ergänzt das mit Krafttraining.

Serien-Comeback auf dem Bildschirm

Wer die Schauspielerin gerne wieder auf dem Bildschirm erleben möchte, darf sich gleich auf zwei Serien-Auftritte freuen. Seit dem 26. Juni ist sie in der US-amerikanisch-spanischen Dramedy-Miniserie "Land of Women" bei Apple TV+ zu sehen. Zudem stand sie für die vierte Staffel der gefeierten Comedy-Krimi-Serie "Only Murders in the Building" vor der Kamera. "Meine Rolle ist wirklich lustig", schwärmte sie vor Kurzem im Gespräch mit "E! News". Neben dem Hauptdarsteller-Trio Steve Martin (78), Martin Short (74) und Selena Gomez (31) wird sie ab dem 27. August auf Disney+ in den neuen Folgen zu sehen sein.