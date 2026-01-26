Stars Evangeline Lilly hat ‚viel Geld ausgegeben‘ für die Behandlung einer Hirnverletzung

Evangeline Lilly - Ant-Man and the Wasp Quantumania World Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.01.2026, 09:00 Uhr

Evangeline Lilly hat 'viel Geld ausgegeben' für die Behandlung einer Hirnverletzung.

Evangeline Lilly hat „viel Geld ausgegeben“, um die richtige Behandlung für eine Hirnverletzung zu finden, die sie sich bei einem Sturz zugezogen hat.

Die ‚Lost‘-Schauspielerin (46) gab im Mai bekannt, dass sie nach einer Ohnmacht und einem Sturz, bei dem sie „mit dem Gesicht voran auf einen Felsen“ gefallen sei, eine traumatische Hirnverletzung (TBI) erlitten habe. Kürzlich unterzog sie sich Tests, um zu untersuchen, wie stark sie davon betroffen ist – nun räumte Evangeline ein, dass sie hohe Rechnungen angehäuft habe, um medizinischen Rat zur bestmöglichen Behandlung zu bekommen. In einem Instagram-Post schrieb sie: „Ich habe viel Geld dafür ausgegeben, mich untersuchen zu lassen und gezielte, fachkundige Beratung zu erhalten, wie ich mein Gehirn heilen kann. Nicht jeder kann sich das leisten. Diese Ratschläge waren speziell für mich gedacht und sind möglicherweise nicht für jeden der richtige Weg.“

Evangeline erklärte weiter, welche Nahrungsergänzungsmittel sie einnimmt, darunter N-Acetylcystein (NAC), eine Aminosäure, Kreatin und Omega-3, um ihre Symptome zu lindern. Sie fügte hinzu: „Das sind offensichtlich viele Nahrungsergänzungsmittel, und ganz allgemein gesagt nehme ich Supplements nicht täglich. Ich nehme sie nach Bedarf, also werde ich diese Präparate für einen Zeitraum einnehmen, den ich für angemessen halte.“ Das kommt nur wenige Wochen, nachdem die Schauspielerin in einem Instagram-Post zum Jahresbeginn offen über ihre Hirnverletzung gesprochen hatte. Sie schrieb: „Es ist spät am 1. Januar, dem ersten Tag des Jahres 2026, und ich starte in dieses neue Jahr – das Jahr des Pferdes – mit einigen schlechten Nachrichten über meine Gehirnerschütterung. Die Ergebnisse der Scans sind zurückgekommen, und ich habe in allen Bereichen schlecht abgeschnitten, und mein Gehirn funktioniert mit verminderter Leistungsfähigkeit.“