Stars Evelyn Burdecki freut sich riesig über ihre Rolle bei ‚Das Traumschiff‘

Evelyn Burdecki at Lambertz Monday Night in Cologne Feb 2020 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.06.2025, 14:00 Uhr

Die Reality-Darstellerin hat einen Part in der legendären ZDF-Serie ergattert.

Evelyn Burdecki hat einen Part in ‚Das Traumschiff‘ ergattert.

Die Reality-TV-Queen wird demnächst in einer Folge der erfolgreichen ZDF-Serie zu sehen sein. Während Evelyn in der Vergangenheit eher mit neuartigen Fernsehformaten auf sich aufmerksam machte, traut sie sich jetzt als ernstzunehmende Schauspielerin vor die Kamera. Da sie selbst gerne ‚Das Traumschiff‘ schaut, ist die Rolle in der Sendung für die 36-Jährige ein wahr gewordener Traum. Auch ihre Mutter Teresa, die die Serie bereits seit den Achtzigern leidenschaftlich verfolgt, konnte kaum fassen, dass Evelyn bald im ‚Traumschiff‘ zu sehen sein wird. „Als sie gehört hat, dass ich dort eine kleine Rolle spielen darf, hat sie geweint vor Freude“, erzählt die ehemalige ‚Der Bachelor‘-Kandidatin im Interview mit ‚Bild‘.

Für ihre Rolle reiste Evelyn nach Island, wo sie für ihre Szenen in ‚Das Traumschiff‘ vor der Kamera stand. Was ihr Part genau beinhaltete, darf sie allerdings noch nicht preisgeben. „Die Rolle darf ich noch nicht verraten, das wird eine Überraschung“, erklärt sie weiter. Die einzig bekannten Details sind, dass Evelyn um fünf Uhr morgens am Set auf der Matte stehen musste. „Ich war aber so aufgeregt, dass ich überhaupt nicht geschlafen habe“, sagt sie über die Nacht vor den Dreharbeiten. Die Folge mit Burdecki soll in der nächsten ‚Traumschiff‘-Staffel ausgestrahlt werden.