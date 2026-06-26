Stars Evelyn Burdecki klagt über Liebesflaute: ‚Mindestens 15 Abfuhren‘

Evelyn Burdecki würde sich so gerne neu verlieben – doch es will einfach nicht klappen.

Die Reality-TV-Darstellerin suchte bereits in diversen TV-Formaten nach der großen Liebe. 2022 hatte sie mit 'Topf sucht Burdecki – Ein Promi zum Verlieben' sogar ihre eigene Datingshow bei Sat.1. Trotzdem ist die Blondine noch immer Single. Im Sommer ist bekanntlich Flirt-Saison – bei Evelyn herrscht trotzdem weiter Flaute.



Im Gespräch mit 'Bunte' gestand sie: "Man denkt sich ja immer bei mir: Ach, die Evelyn, die hat schon reichlich Dates. Aber nein: Ich habe auch Probleme beim Daten." Die 37-Jährige treffe immer wieder Männer, die keine Lust auf ein Date mit ihr hätten. "Ich habe schon mindestens 15 Abfuhren erhalten", enthüllte sie. Evelyns Jagd auf ihren Traummann geht also weiter.



Trotz dieser bitteren Abfuhren zeigt sich die TV-Ikone weiter selbstbewusst. An ihrer inneren Stärke kann nichts rütteln. "Man sollte die Fehler nicht bei sich suchen. Man ist okay so, wie man ist", betonte sie. "Ich denke mir immer: Wenn jemand keine Lust auf mich hat oder mich kritisiert, dann hat er ein Problem mit sich selbst."



Während der heißen Sommermonate hat Evelyn tatsächlich gar keine große Lust auf Dates. "Ich schwitze eh schon immer, weil ich aufgeregt bin. Und 40 Grad plus Schwitzen vor Nervosität, das ist dann einfach zu viel", offenbarte sie. Deshalb hat sie für sich einen Entschluss gefasst: "Da date ich lieber ab August wieder." In dem Interview verriet die Ex-Dschungelkönigin außerdem, wie ihr absolutes Traum-Date aussieht. "Ich hatte noch nie ein Date auf dem Berg. Irgendwo oben mit einer tollen Aussicht, frischer Bergluft: Das wäre ein Traum", schwärmte sie. Dafür muss es aber erst einmal wieder kühler werden.

Bang Showbiz | 26.06.2026, 14:00 Uhr

Die TV-Bekanntheit gesteht große Dating-Probleme: Immer wieder werde ihr von Männern eine Abfuhr erteilt.

Evelyn Burdecki würde sich so gerne neu verlieben – doch es will einfach nicht klappen.

Die Reality-TV-Darstellerin suchte bereits in diversen TV-Formaten nach der großen Liebe. 2022 hatte sie mit ‚Topf sucht Burdecki – Ein Promi zum Verlieben‘ sogar ihre eigene Datingshow bei Sat.1. Trotzdem ist die Blondine noch immer Single. Im Sommer ist bekanntlich Flirt-Saison – bei Evelyn herrscht trotzdem weiter Flaute.

Im Gespräch mit ‚Bunte‘ gestand sie: „Man denkt sich ja immer bei mir: Ach, die Evelyn, die hat schon reichlich Dates. Aber nein: Ich habe auch Probleme beim Daten.“ Die 37-Jährige treffe immer wieder Männer, die keine Lust auf ein Date mit ihr hätten. „Ich habe schon mindestens 15 Abfuhren erhalten“, enthüllte sie. Evelyns Jagd auf ihren Traummann geht also weiter.

Trotz dieser bitteren Abfuhren zeigt sich die TV-Ikone weiter selbstbewusst. An ihrer inneren Stärke kann nichts rütteln. „Man sollte die Fehler nicht bei sich suchen. Man ist okay so, wie man ist“, betonte sie. „Ich denke mir immer: Wenn jemand keine Lust auf mich hat oder mich kritisiert, dann hat er ein Problem mit sich selbst.“

Während der heißen Sommermonate hat Evelyn tatsächlich gar keine große Lust auf Dates. „Ich schwitze eh schon immer, weil ich aufgeregt bin. Und 40 Grad plus Schwitzen vor Nervosität, das ist dann einfach zu viel“, offenbarte sie. Deshalb hat sie für sich einen Entschluss gefasst: „Da date ich lieber ab August wieder.“ In dem Interview verriet die Ex-Dschungelkönigin außerdem, wie ihr absolutes Traum-Date aussieht. „Ich hatte noch nie ein Date auf dem Berg. Irgendwo oben mit einer tollen Aussicht, frischer Bergluft: Das wäre ein Traum“, schwärmte sie. Dafür muss es aber erst einmal wieder kühler werden.