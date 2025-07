Stars Evelyn Burdecki wird nach ersten Dates blockiert

Evelyn Burdecki at Lambertz Monday Night in Cologne Feb 2020 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.07.2025, 12:04 Uhr

Die Reality-TV-Darstellerin muss weiter Frösche küssen - dabei würde sie sich so gerne verlieben.

Evelyn Burdecki enthüllt ihre schlimmsten Dating-Erfahrungen.

Die 36-Jährige gehört zu den beliebtesten Reality-TV-Stars. Doch in Sachen Liebe will es einfach nicht klappen: Weder bei ‚Take Me Out‘ noch bei ‚Der Bachelor‘ oder in ihrer eigenen Datingshow ‚Topf sucht Burdecki – Ein Promi zum Verlieben‘ fand sie den Partner fürs Leben.

In ihrem neuen Podcast ‚Was stimmt nicht mit uns?‘ mit Laura Karasek sprach die TV-Bekanntheit offen über ihre Probleme mit der Liebe. Demnach verschrecke sie Männer oft schon nach dem ersten Date – weil sie zu ehrlich sei. „Ich bin in einem Alter, in dem ich an Familie und Kinder denke“, erzählte die Blondine.

Doch ihre männlichen Bekanntschaften scheinen diese Zukunftspläne abzuschrecken. „Am nächsten Tag wollte ich ihm schreiben ‚Guten Morgen, Lust auf frühstücken?‘ und dann war ich plötzlich blockiert“, offenbarte Evelyn. Diese Zurückweisungen seien ein „Schlag ins Herz“, auch wenn sie mittlerweile „hart im Nehmen“ sei.

Auf Instagram bekomme die gebürtige Rheinländerin viele Zuschriften. Für Flirts per Direktnachricht sei Evelyn grundsätzlich offen. Dort könne man „ganz unverbindlich schreiben, ohne dass es gleich zu persönlich wird“. Allerdings bekomme die TV-Beauty immer wieder unerwünschte Inhalte wie Fotos von männlichen Intimbereichen zugeschickt. Ein Mann habe Evelyn „jahrelang“ mit intimen Bildern belästigt. Zudem erhalte sie regelmäßig Anfragen von Fußfetischisten.