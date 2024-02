"Wir wollen auf jeden Fall Kinder" Ex-„Bachelor“ Andrej Mangold träumt von einer Familie

Seit zwei Jahren sind Andrej Mangold und Annika Jung ein Paar. Sie wünschen sich nicht nur ein Kind, sondern zwei. (ae/spot)

SpotOn News | 18.02.2024, 14:46 Uhr

Seine Ex Jennifer Lange freut sich aktuell auf ihr erstes Kind - und auch Andrej Mangold kann sich eine eigene Familie gut vorstellen. Ganz so eilig hat es der Ex-"Bachelor" mit seiner Freundin Annika Jung allerdings nicht, wie er in einem Interview verraten hat.

2019 suchte Andrej Mangold (37) in der RTL-Show "Der Bachelor" die Frau fürs Leben. Die Beziehung zu seiner Auserwählten, Jennifer Lange (30), hielt jedoch nicht einmal zwei Jahre. Während die gerade ihre erste Schwangerschaft mit ihrem neuen Partner Darius Zander (40) bekannt gab, träumt Mangold noch von einer Familie.

Seit zwei Jahren ist er mit Annika Jung (33) zusammen. Beim "Ball des Sports" am 17. Februar in Frankfurt erzählte der Rosenkavalier im Interview mit RTL, wie die Zukunftspläne des Paares aussehen: "Wir wohnen inzwischen ja zusammen und schauen nun in Richtung Haus. Wir haben beide den Wunsch nach einer Familie." Weiter betonte der frühere Basketball-Profi: "Wir wollen auf jeden Fall Kinder und können uns auch vorstellen zu heiraten." Bei einem Baby soll es nicht bleiben: "Wir wollen am liebsten einen Jungen und ein Mädchen", sagte Annika Jung.

Wer weiß, vielleicht klappt es ja bald mit dem Kinderwunsch. Aktuell vergrößert sich das "Bachelor"-Universum jedenfalls auffallend: Neben Ex-Siegerin und Mangold-Ex Jennifer Lange sind auch die früheren Teilnehmerinnen Sarah Harrison (32), Angelina Pannek (32) und Clea-Lacy Juhn (32) schwanger.

Erstmal weiter die Beziehung stärken

Doch Zeitdruck wollen sich Mangold und Jung nicht machen: "Wir sind jetzt offiziell zwei Jahre zusammen, sind verliebt und wollen jetzt erst mal weiter unsere Beziehung stärken. In den nächsten Wochen wird es keine Baby-News von uns geben." Ohnehin könne man das gar nicht planen. "Wenn es passiert, dann passiert es", findet Mangold. Der jetzige Lebensstil des Paares sei daneben auch mit einem oder gleich mehreren Kindern schwer zu vereinbaren: "Wir haben beide Jobs, bei denen wir auch oft unterwegs sind und wir wollen auch gemeinsam reisen."

Womöglich kann das Paar also eher mit einer Verlobung statt mit Nachwuchs aufwarten: "Ich war vor Kurzem auf einer Hochzeitsmesse und habe mir da Inspiration geholt, die kann ich aber natürlich jetzt direkt neben meiner potenziellen zukünftigen Frau nicht erzählen", meinte der Ex-"Bachelor" geheimnisvoll.