Fünfte Staffel startet am 7. Mai „Ex on the Beach“: Das erwartet die Zuschauer in der neuen Staffel

Jeanine Lenz wollte 2023 bei "Love Island" das Herz von Fabien Junge erobern - vergeblich. (nah/spot)

SpotOn News | 07.05.2024, 19:01 Uhr

Am 7. Mai geht die neue Staffel von "Ex on the Beach" los. Die Kandidaten und Kandidatinnen wurden bereits bekanntgegeben. Bei diesen Reality-Stars könnte es kriseln.

"Ex on the Beach" geht in eine neue Runde. Das RTL+-Format, bei dem die Kandidaten und Kandidatinnen auf ihre ehemaligen Flammen und Ex-Partner stoßen, verspricht auch dieses Mal das große Drama. Mit dabei sind Singles aus verschiedensten Reality-TV-Formaten, wie beispielsweise "Are you the One?", "Love Island" und "Die Bachelorette". Das erwartet die Zuschauer in Staffel fünf.

Ryan Wöhrl trifft auf zwei "Are you the One?"-Ex-Flammen

Frauenschwarm Ryan Wöhrl (21) nahm 2023 an der fünften Staffel von "Are you the One" teil und sorgte mit seinem Liebesdreieck mit Edda Pilz (22) und Sina Hornberger (26) für ganz viel Stress. Schon bei der Wiedersehens-Show von "AYTO" kriselte es, Edda wurde sogar zum Weinen gebracht. Auch Sina hatte beim Wiedersehen keine guten Worte für Ryan über. Geht der Streit in der Luxusvilla von "Ex on the Beach" weiter?

"Love Island" 2023: Auch dieses Liebesdreieck wird sich wiedersehen

Ein erneutes Aufeinandertreffen gibt es auch bei den "Love Island"-Teilnehmern Alessandra Wichert (27), Jeanine Lenz (27) und Fabien Junge (26). Alessa und Jeanine kämpften 2023 um das Herz von dem eifersüchtigen Fabien, der sich nach langem hin und her für Alessa entschied. Die Beziehung hat jedoch nicht lange gehalten – es bleibt abzuwarten, ob es ein Liebes-Comeback bei "Ex on the Beach" für die beiden geben wird.

Jessica Accit trifft auf Betrüger Abdu Karakuyu

Ein unangenehmes Wiedersehen wird es wohl auch bei Jessica Accit (23) und Abdu Karakuyu (24) geben. Das Ex-Paar nahm 2022 an "Temptation Island" teil. Dort wurde Jessica von ihrem Freund betrogen: Er knutschte mit Reality-Sternchen Kim Virginia Hartung (28). Nach der Show gaben die beiden ihrer Beziehung noch eine Chance, doch schon bald trennte sich das Paar.

Zudem ziehen unter anderem "Bachelorette"-Kandidat Markus Kathrein (32), "Make Love, Fake Love"-Teilnehmer Phillip Mandla (28) und der "Are you the One?"-Playboy Barkin Cömert (29) in die Villa der Verflossenen ein. Neben weiteren bekannten Gesichtern aus dem Reality-TV werden auch unbekannte Ex-Flammen in die Show einziehen. Das verspricht neues Drama und vielleicht sogar frische Liebe.

Die neue Staffel beginnt am 7. Mai. RTL hat insgesamt 18 Folgen angekündigt. Jeden Dienstag wird eine neue Folge auf dem Streamingdienst RTL+ zur Verfügung stehen.