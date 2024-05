Thriller "Flesh of the Gods" Ex-„Twilight“-Star Kristen Stewart dreht wieder einen Vampirfilm

Kristen Stewart wurde mit der "Twilight"-Saga zum Weltstar. (ili/spot)

SpotOn News | 03.05.2024, 16:29 Uhr

Kristen Stewart und Oscar Isaac spielen die Hauptrollen in dem Vampir-Thriller "Flesh of the Gods". Für die Schauspielerin ist es eine Art Comeback, sie wurde mit der Vampirsaga "Twilight" zum Weltstar.

Als sterbliche Highschool-Schülerin Bella Swan, die sich in den über 100 Jahre alten Vampir Edward Cullen (Robert Pattinson, 37) verliebt, wurde Kristen Stewart (34) in der "Twilight"-Saga (2008-2012) weltberühmt. Zwölf Jahre nach den fünf Blockbustern wird die US-Schauspielerin nun wieder in einem Vampirfilm mitspielen.

Wie "The Hollywood Reporter" weiter meldet, werden Stewart und der aus Guatemala stammende Schauspieler Oscar Isaac (45) die Hauptrollen in dem Vampir-Thriller "Flesh of the Gods" des kanadischen Regisseurs Panos Cosmatos (50) verkörpern. Bekannt wurde der Filmemacher mit seinem halluzinatorischen Horrorfilm "Mandy" (2018). Drehbuchautor Andrew Kevin Walker (59), von dem unter anderem der Thriller "Sieben" (1995) stammte, siedelt die neue Vampirgeschichte im Los Angeles der 1980er Jahre an.

Wilde Feiern nachts in Los Angeles

Im Zentrum des Films steht das Ehepaar Raoul (Isaac) und Alex (Stewart), das sich jeden Abend aus seiner luxuriösen Wohnung in einem Wolkenkratzer ins nächtliche L.A. begibt. Als sich ihre Wege mit einer mysteriösen und feierfreudigen Frau kreuzen, werden Raoul und Alex in eine glamouröse, surrealistische Welt voller Hedonismus, Nervenkitzel und Gewalt geführt.

"Wie Los Angeles selbst bewegt sich auch 'Flesh of the Gods' im Grenzbereich zwischen Fantasie und Albtraum", wird Regisseur Cosmatos zitiert. "Flesh ist treibend und hypnotisierend zugleich und nimmt Sie mit auf eine rasante Fahrt tief in das glitzernde Herz der Hölle", erklärt er weiter.

Die Produzenten hoffen, noch in diesem Jahr mit den Dreharbeiten beginnen zu können. "Unser Ziel ist es, einen Film zu machen, der die Popkultur, die Mode, die Musik und den Film durchdringt," heißt es in einer Erklärung.

Kristen Stewart spielte zuletzt die Hauptrolle in dem Krimi "Love Lies Bleeding" unter der Regie von Rose Glass (34), der Anfang des Jahres veröffentlicht wurde.