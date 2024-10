Stars Ex-Verlobte verrät: Mit diesem One Direction-Mitglied hatte Liam Payne Beef

Liam Payne - March 2016 - All Of Those Voices" UK Premiere -Cineworld LeicesterSquare - London-Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.10.2024, 10:55 Uhr

Maya Henry packt aus, mit wem sich der Popsänger gar nicht verstand in der Boygroup.

Die Ex-Verlobte von Liam Payne behauptet, dass Zayn Malik ihn einmal gegen die Wand geworfen hat.

Der ‚Strip That Down‘-Sänger enthüllte 2022, dass er einst in eine körperliche Auseinandersetzung mit einem seiner One Direction-Bandkollegen geraten war. Allerdings wollte er nicht verraten, um welches Mitglied der Gruppe es sich handelte. Nach jahrelangen Spekulationen behauptet nun Maya Henry – die von 2019 bis 2022 mit Liam zusammen war – dass ihr Ex-Verlobter ihr die ganze Geschichte anvertraut habe.

Ein TikToker hatte ein Video über die Geschichte geteilt, zusammen mit der Bildunterschrift: „Du kannst mich nicht davon überzeugen, dass es nicht Louis war.“ Als Antwort darauf veröffentlichte die 23-Jährige ihren eigenen Clip, in dem sie sagte, dass sie „diese Information nicht mehr für sich behalten kann“. Maya fügte hinzu: „Ich sehe das die ganze Zeit, überall, ich habe diese unerträgliche Geschichte schon so oft gehört… Er hat mir gesagt, dass es Zayn war, also…“

Liam hatte die Geschichte ursprünglich in Logan Pauls ‚Impaulsive‘-Podcast erzählt, als er darüber sprach, dass er dafür bekannt sei, „keinen Sch*** zu akzeptieren“, was aber manchmal zu Spannungen führe. „Es gab einen Moment, in dem es einen Streit hinter der Bühne gab und ein bestimmtes Mitglied hat mich gegen die Wand geworfen. Also sagte ich zu ihm: ‚Wenn du diese Hände nicht abnimmst, wirst du sie höchstwahrscheinlich nie wieder benutzen‘“, packte der Musiker aus.