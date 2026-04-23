Stars Familienurlaubs-Video veröffentlicht zum Geburtstag von Prinz Louis

Prince Louis 8th birthday - photo by Matt Porteous BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.04.2026, 18:00 Uhr

Der Prinz und die Prinzessin von Wales haben intime Videoaufnahmen aus einem Familienurlaub veröffentlicht, um den achten Geburtstag von Prinz Louis zu feiern.

Der jüngste Sohn des Paares feierte seinen Geburtstag am Donnerstag (23. April), und zu diesem Anlass wurde auf ihrem offiziellen Instagram-Account eine Videomontage einer Reise nach Cornwall geteilt. In dem Video ist zu sehen, wie Louis am Strand entlang rennt, Cricket spielt, ein Loch im Sand gräbt und in einem Neoprenanzug ins Meer springt. Das Video wurde mit den Worten versehen: „Danke für all die Geburtstagswünsche für Prinz Louis. 8 ist großartig.“

Zuvor war bereits ein Foto veröffentlicht worden, aufgenommen von Matt Porteous, das Louis auf einem Boot zeigt. Mit verschränkten Armen grinst er in die Kamera. Es trug die Bildunterschrift: „Alles Gute zum Geburtstag, Louis! 8 heute!“

Prinz Louis ist nach seinen Geschwistern, Prinz George und Prinzessin Charlotte, das dritte und jüngste Kind von William und Catherine, Prinz und Prinzessin von Wales. William beschrieb seinen jüngsten Sohn kürzlich als „Charakter“, der es liebe, seine älteren Geschwister „aufzuziehen“. Er sagte: „Er ist ein Charakter, aber ein sehr braver Junge. Er bringt seinen Bruder und seine Schwester gerne auf die Palme.“ Doch auch seine anderen Kinder können zu Hause ganz schön aufdrehen, wenn mal keine Kameras auf sie gerichtet sind, wie der britische Thronfolger weiter verriet: „Wenn George hinter verschlossenen Türen ist, ist es ein ganz anderes Spiel. George weiß einfach, wie man sich verhält, das ist der Unterschied. Es liegen fünf Jahre zwischen ihnen, ich denke, man wird den Unterschied sehen, wenn Louis älter wird.“

Der Prinz von Wales verriet außerdem, dass Louis „besessen“ vom Trampolinspringen ist und er und Catherine alle ihre Kinder dazu ermutigen, aktiv zu bleiben. Er sagte: „Louis liebt das Trampolin, er ist richtig besessen davon, und auch Charlotte macht das viel. Soweit ich das beurteilen kann, springen sie einfach auf und ab und gehen dabei meistens aufeinander los. Anscheinend ist da eine gewisse Kunst dahinter. Charlotte macht auch Netball und Ballett, und es ist wirklich wichtig, sie mit Sport und Aktivitäten draußen zu beschäftigen.“ Außerdem versuchen die Königskinder, Musikinstrumente zu lernen, doch William ist sich nicht sicher, „wie erfolgreich wir dabei sind“. George hingegen liebe Fußball und Hockey.