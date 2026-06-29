Film Famke Janssen erlitt bei Bond-Dreh einen Rippenbruch

Famke Janssen attends the 53rd International Emmy Awards - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.06.2026, 11:00 Uhr

Famke Janssen brach sich während der Dreharbeiten zum James-Bond-Streifen ‚GoldenEye‘ die Rippen.

Die 61-jährige Schauspielerin spielte 1995 in dem Action-Thriller das Bond-Girl Xenia Onatopp, in dem Pierce Brosnan (73) den legendären britischen Spion James Bond verkörperte. Die Dreharbeiten zu der koketten und spannungsgeladenen Konfrontationsszene zwischen den beiden im Badehaus bereiteten Janssen Schmerzen.

Laut ‚The Hollywood Reporter‘ sagte sie letzte Woche während eines Masterclass-Gesprächs beim Mediterrane Film Festival auf Malta: „Von dem Moment an, als ich die Rolle bekam, dachte ich nur: ‚Ich gehe aufs Ganze. Es ist mir egal. Ich werde alles geben und so hart wie möglich daran arbeiten, dass diese Figur so unvergesslich wie möglich wird.‘ Also habe ich mich voll und ganz darauf eingelassen. Diese Szene war sehr schwierig, aber auch sehr befreiend.“ Janssen fügte hinzu: „Ich habe mir bei dieser Szene übrigens tatsächlich die Rippen gebrochen. Die Wände waren gepolstert, und Pierce sollte mich gegen die Wand werfen. Ich sagte zu ihm: ‚Pierce, es ist so schwer, diesen Schmerz darzustellen, also wirf mich einfach gegen die Wand.‘ Er sagte: ‚Nein, nein, nein. Ich will dir nicht wehtun.‘ Ich sagte: ‚Mach dir keine Sorgen, die Wände sind gepolstert.‘ Berühmte letzte Worte.“

Die Schauspielerin erlitt gebrochene Rippen, nachdem Brosnan sie während der Szene gegen eine Wand geworfen hatte. Doch Janssen wurde erst Monate später bewusst, wie schwer ihre Verletzung war. Sie erinnerte sich: „Ich konnte zu diesem Zeitpunkt nicht sprechen. Sie mussten die Dreharbeiten für einen Moment unterbrechen, weil sie nicht wussten, was los war. Ich konnte nicht atmen. Ich konnte gar nichts tun. Erst nach meiner Rückkehr nach New York, nach sechs Monaten Dreharbeiten, stellte sich heraus, dass ich mir eine Rippe gebrochen hatte. Während der gesamten Zeit drehten wir weiter – niemand hatte etwas bemerkt.“