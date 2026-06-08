Stars Idris Elba weist James-Bond-Gerüchte zurück: 007 sollte nicht ‚woke‘ werden

Idris Elba - LA Premiere Of Amazon MGM Studios "Masters Of The Universe" - Arrivals - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.06.2026, 14:00 Uhr

Idris Elba weist James-Bond-Gerüchte zurück, denn 007 solle nicht 'woke' werden.

Idris Elba ist der Ansicht, dass die Figur James Bond nicht „woke“ gemacht werden sollte.

Der 53-jährige Schauspieler galt lange als möglicher Nachfolger von Daniel Craig als berühmter Geheimagent 007. Nachdem Craig die Rolle aufgegeben hatte, kursierten zahlreiche Gerüchte über Elba als neuen Bond. Im Interview mit dem britischen Magazin ‚GQ‘ erklärte er jedoch, dass diese Spekulationen nie ernsthaft gewesen seien: „Das war nie real. Es war immer nur ein Gerücht. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass das keine realistische Möglichkeit ist.“

Elba betonte, dass James Bond aus einem bestimmten Grund so geschrieben worden sei, wie die Figur heute bekannt ist: „James Bond wurde aus einem bestimmten Grund so erschaffen, wie er ist. Aber ich habe es natürlich als Kompliment aufgefasst.“ Zugleich äußerte er die Ansicht, dass nicht alle internationalen Märkte einen schwarzen Schauspieler in der Rolle akzeptieren würden: „Bond ist weltweit eine riesige Marke. Und nicht alle Zuschauer würden einen schwarzen Mann, einen Afrikaner, als Bond akzeptieren. Das entspricht in manchen Kulturen einfach nicht ihren Vorstellungen.“ Er ergänzte: „Bond ist ohnehin unrealistisch, deshalb schadet ein kleiner Hauch von Realität nicht. Aber man sollte nicht versuchen, die Figur zwanghaft woke zu machen.“

Aktuell ist Elba als Man-At-Arms in der Verfilmung von ‚Masters of the Universe‘ zu sehen. Anfangs habe ihn die Besetzung etwas verunsichert, weil die Figur traditionell als rothaarig dargestellt wird. Er scherzte: „Das ist mal echtes Recasting. Anfangs war ich etwas unsicher. Aber dann dachte ich: Wovon rede ich eigentlich? Man-At-Arms kann jede Hautfarbe haben! Er hat grüne Beine, um Himmels willen!“ Die Rolle nahm er vor allem an, weil er ein großer Fan von He-Man ist: „Das habe ich für mich selbst gemacht.“