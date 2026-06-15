Film Amazon-MGM-Studios-Chef Mike Hopkins will einen ‚relevanten‘ James Bond

Daniel Craig as James Bond in the movie - Casino Royale - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.06.2026, 14:00 Uhr

Der Studio-Boss wünscht sich eine neue Ära für James Bond.

Amazon-MGM-Studios-Chef Mike Hopkins sagt, dass das Studio entschlossen sei, James Bond für die moderne Ära „relevant“ zu machen.

Das Studio hat die vollständige kreative Kontrolle über das Spionage-Franchise übernommen und erklärte, dass der Aufbau eines starken Kreativteams – darunter Regisseur Denis Villeneuve und Drehbuchautor Steven Knight – entscheidend gewesen sei, da die legendäre Reihe nach Daniel Craigs Abschied als Bond im letzten Film ‚Keine Zeit zu sterben‘ in ein neues Kapitel eintritt.

Hopkins, Leiter von Prime Video und Amazon MGM Studios, sagte im Podcast ‚Strictly Business‘ von ‚Variety‘: „Ein großer Teil unseres Bestrebens, MGM zu übernehmen, war dieses Franchise. Der erste Schritt war: ‚Lasst uns die besten Leute der Welt einstellen, um diese neue Geschichte zum Leben zu erwecken, dieses neue Kapitel im Bond-Franchise.'“ Das Team um Villeneuve und Knight bezeichnete er als „Weltklasse“.

Hopkins erklärte außerdem, dass das Studio seine Vision für Bonds Zukunft ausarbeitet, nachdem kürzlich bekannt wurde, dass die Suche nach Craigs Nachfolger begonnen hat. „Der zweite Punkt ist, dass wir herausfinden werden, wie James Bond in das nächste Kapitel gelangt und dann über einen langen Zeitraum für Kunden relevant bleibt. Da gibt es noch viel zu tun“, kündigte er an. Derzeit befinde man sich noch in den Anfangszügen der Umsetzung.

Gleichzeitig versicherte Hopkins Bond-Fans, dass die Zukunft des Franchise trotz der Beteiligung von Prime Video weiterhin im Kino stattfinden werde. „Wir haben stark in Kinoauswertung investiert. Ich wäre sehr überrascht, wenn das bei James Bond in Zukunft anders wäre“, betonte er.

Amazon MGM Studios bestätigte im vergangenen Monat, dass die Suche nach dem neuen Bond begonnen hat. In einer Mitteilung hieß es: „Auch wenn wir während des Castings keine Details kommentieren, freuen wir uns darauf, den 007-Fans zum richtigen Zeitpunkt mehr Neuigkeiten mitzuteilen.“ ‚Variety‘ berichtete außerdem, dass die Amazon-MGM-Verantwortlichen die renommierte Casting-Agentin Nina Gold – die unter anderem an ‚Star Wars‘, ‚Les Misérables‘ und ‚Der Marsianer‘ gearbeitet hat – engagiert haben, um bei der Suche nach dem nächsten 007 zu helfen.