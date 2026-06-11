Film Steven Spielberg wollte einen James-Bond-Film drehen, wurde jedoch abgelehnt

Disclosure Day Prem Steven Spielberg June 2026 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.06.2026, 11:00 Uhr

Steven Spielberg wollte einen James-Bond-Film drehen, wurde jedoch abgelehnt.

Steven Spielberg hat enthüllt, dass er sich einst selbst als Regisseur für einen James-Bond-Film angeboten hat, jedoch eine Absage erhielt.

Der Regisseur des neuen Science-Fiction-Films ‚Disclosure Day‘ erklärte, dass es schon lange sein Traum gewesen sei, einen Film der 007-Reihe zu inszenieren. Deshalb wandte er sich nach dem großen Erfolg von ‚Der Weiße Hai‘ direkt an den damaligen Bond-Produzenten Albert R. Broccoli, bekannt als „Cubby“ Broccoli. Im Podcast ‚The Rest Is Entertainment‘ erinnerte sich Spielberg: „Nachdem ‚Der Weiße Hai‘ ein großer Erfolg geworden war, kontaktierte ich Cubby Broccoli. Seit dem Tag, an dem ich ‚Dr. No‘ gesehen hatte, wollte ich unbedingt einen James-Bond-Film drehen. Also rief ich ihn an und sagte: ‚Falls Sie einen Regisseur brauchen, würde ich sehr gern einen Bond-Film inszenieren.‘ Und er antwortete einfach: ‚Nein.‘ Danach war das Thema erledigt.“

Einige Jahre später ergab sich erneut ein Kontakt zwischen den beiden. Broccoli fragte Spielberg, ob die berühmte Fünf-Ton-Sequenz aus dessen Science-Fiction-Klassiker ‚Die unheimliche Begegnung der Dritten Art‘ für den Bond-Film ‚Moonraker‘ verwendet werden dürfe. Spielberg versuchte, die Anfrage für seinen Traumjob zu nutzen: „Cubby rief mich nach ‚Die unheimliche Begegnung der Dritten Art‘ an und sagte: ‚Wir würden gern die fünf Töne in ‚Moonraker‘ verwenden.‘ Ich antwortete: ‚Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Sie dürfen die Töne benutzen, wenn ich einen Bond-Film drehen darf.‘ Er sagte wieder: ‚Nein.‘ Aber ich habe ihm die Erlaubnis trotzdem gegeben.“

Bis heute weiß Spielberg nicht, warum ihm die Tür zur Bond-Reihe verschlossen blieb: „Sie haben mich immer wieder abgelehnt. Cubby hat mir nie erklärt, warum er mich nicht in die Bond-Familie aufnehmen wollte.“ Nach Broccolis Tod im Jahr 1996 führten seine Tochter Barbara Broccoli und sein Stiefsohn Michael G. Wilson das Franchise weiter. 2025 gaben sie die Kontrolle an Amazon MGM Studios ab. Derzeit arbeitet das Studio an ‚Bond 26‘, der in den britischen Pinewood Studios produziert werden soll. Regie führt Denis Villeneuve. Wer die Nachfolge von Daniel Craig als James Bond antreten wird, ist bislang noch nicht bekannt.