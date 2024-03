Nach zwei Wochen Fans sorgen sich um Kate Beckinsale: Star liegt noch im Krankenhaus

Kate Beckinsale liegt noch immer im Krankenhaus. (nah/spot)

SpotOn News | 31.03.2024, 18:00 Uhr

Kate Beckinsale liegt immer noch im Krankenhaus: Die Schauspielerin schickt ihren Fans Ostergrüße auf Instagram. Doch die Gründe für ihren Krankenhausbesuch verrät sie nicht.

Die britische Schauspielerin Kate Beckinsale (50) liegt immer noch im Krankenhaus. Am Samstagabend teilte die 50-Jährige Bilder aus einem Krankenhausbett. Schon vor zwei Wochen offenbarte sie, dass sie aus unbekannten Gründen ins Krankenhaus eingeliefert worden war.

Kate Beckinsale schickt Osterbotschaft aus Krankenhaus

Beckinsale wandte sich auf Instagram an ihre Fans. Die Aufnahmen zeigen die Füße der Schauspielerin in kuscheligen Socken mit Hasen-Aufdruck und -Ohren. Unter ihren Beitrag wünscht sie ihren Abonnentinnen und Abonnenten "Frohe Ostern".

Fans und Promi zeigen sich besorgt

Details zu ihrem Gesundheitszustand hat sie bisher nicht preisgegeben. Die Fans spekulieren in den Kommentaren über die Gründe ihres Krankenhausaufenthalt und äußern ihre Sorgen über die Schauspielerin. Auch Sängerin und Rapperin Gwen Stefani (54) meldet sich zu Wort. "Was ist los!!!", fragt die "Hollaback Girl"-Interpretin.

Schon in der Vergangenheit stand die Schauspielerin aufgrund ihrer Gesundheit im Rampenlicht. Im Jahr 2019 wurde eine geplatzte Zyste in einem ihrer Eierstöcke gefunden. Im selben Jahr verriet sie dem "People"-Magazin, dass sie an dem Mastzellaktivierungssyndrom leidet.