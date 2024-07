Stars Kate Beckinsale: Dafür ist sie Britney Spears dankbar

Kate Beckinsale - Instagram July 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.07.2024, 09:44 Uhr

Die Popsängerin nahm die Schauspielerin auf Instagram vor Hatern in Schutz.

Kate Beckinsale bedankt sich bei Britney Spears dafür, sie gegen Hater verteidigt zu haben.

Die britische Schauspielerin wurde von Online-Trollen angegriffen, die meckerten, dass sie mehr „altersgerechte Inhalte“ auf ihrem Instagram-Profil posten sollte. Die 50-Jährige zeigt sich gerne freizügig im Netz und sorgt damit regelmäßig für Diskussionen.

Nun sprang ihr Britney Spears bei, die selbst regelmäßig hüllenlose Inhalte auf Instagram postet. „Habt ihr den Film ‚Weil es Dich gibt‘ mit Kate Beckinsale gesehen? Nun, lasst mich euch sagen… Wenn ihr ihn nicht gesehen habt, solltet ihr das unbedingt tun! Ich verehre Kate Beckinsale, besonders weil sie aus London kommt“, schwärmte die Popsängerin. „Ich habe mitbekommen, wie unglaublich fies die Leute über ihr Instagram geredet haben und gesagt haben, dass sie mehr altersgerechte Inhalte braucht… Sie ist in den Fünfzigern und ich fand es ziemlich krass, wie sie mit einer Minischleife im Haar geantwortet hat, die buchstäblich vier Jahre alt aussieht!“

Die ‚Toxic‘-Interpretin fügte hinzu, dass sie selbst ebenfalls jede Menge Hater-Nachrichten erhalte. „Nicht so schlimm wie einige Kommentare, die sagen, dass es traurig ist, dass ich so alt bin wie ich bin und jeden einzelnen Tag auf Instagram tanze“, erklärte sie. „Ich weiß, wie es ist, beurteilt zu werden, also ist es zunächst ein lächerliches und dummes Thema, aber ich denke, es ist wichtig, einander zu helfen und uns gegenseitig an Orte einzuladen, die unseren Seelen helfen zu wachsen.“

Kate freute sich sehr über die Nachricht von Britney und bedankte sich, indem sie in ihrer Story schrieb: „Frauen, die Frauen unterstützen, sind meine liebste Sache. Danke Britney, Kriegerkönigin aller Königinnen für deinen unglaublich süßen Post. All die Liebe direkt zurück.“