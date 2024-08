Viraler Infekt Fans von Andreas Gabalier müssen um Kitzbühel-Konzerte bangen

Kann Andreas Gabalier am Wochenende in Kitzbühel auf der Bühne stehen? (lau/spot)

SpotOn News | 15.08.2024, 11:40 Uhr

Musikstar Andreas Gabalier will am Wochenende Kitzbühel rocken. Doch eine akute Erkrankung lässt seine Fans um die geplanten Auftritte bangen. Auf Instagram teilte Gabalier mehr Informationen.

Eigentlich sollte Volksmusik-Star Andreas Gabalier (39) an diesem Wochenende in Kitzbühel auftreten. Doch nach einem besorgniserregenden Instagram-Post des Volks-Rock'n'Rollers bangen Fans nun um die geplanten Auftritte am 16. und 17. August beim 10. Musikfestival Kitzbühel. Denn Gabalier gab auf Social Media bekannt, dass er wegen eines viralen Infekts sogar ins Krankenhaus musste.

Andreas Gabalier: "Ich werde mein Möglichstes geben"

"Ein großes Dankeschön an die herzliche Hilfsbereitschaft der HNO-Abteilung im LKH Klagenfurt! Seit mehr als einer Woche kämpfe ich nun gegen einen viralen Infekt an, der mir Hustenattacken und daraus resultierende Stimmprobleme beschert hat", schrieb der Musiker am 14. August auf Instagram. Dennoch hoffe er, mit der medizinischen Unterstützung "das bevorstehende legendäre Kitzbühel Konzert spielen zu können". Weiter schränkt Gabalier ein, er werde "noch nicht mit gewohnter Kraft und Energie" auf der Bühne stehen können, verspricht aber: "Ich werde mein Möglichstes für die Gamsstadt geben."

Abgesagt sind die bevorstehenden Konzerte – Gabalier tritt zum zehnten Mal auf dem Musikfestival Kitzbühel auf – damit noch nicht. In Kommentaren richten seine Fans und Follower zahlreiche Genesungswünsche an den Musiker. "Gute Besserung, Gesundheit geht vor", heißt es da etwa, oder: "Ah Andy….Du bist auch nur ein Mensch, ich wünsche Dir von ganzem Herzen gute Besserung."

Auch für den Fall, dass Gabalier tatsächlich Stimmprobleme auf der Bühne bekommen sollte, sieht ein User eine Lösung. "Keine Sorge, Kitzbühel ist absolut textsicher! Diesmal übernehmen wir und du schonst dich. Gute Besserung", heißt es in einem besonders herzlichen Kommentar auf Instagram.