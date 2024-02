Endlich offiziell „Fantastic Four“-Reboot: Pedro Pascal wird zu Mr. Fantastic

SpotOn News | 14.02.2024, 21:16 Uhr

Lange wurde spekuliert, nun hat Marvel endlich den Cast des neuen "Fantastic Four"-Reboots offiziell bekannt gegeben. Dabei ist auch "The Last of Us"-Star Pedro Pascal.

Zum Valentinstag haben die Marvel Studios mit einem Instagram-Post endlich verraten, wer die "Fantastic Four" im neuen Reboot spielen wird.

Dafür postete das Studio eine Zeichnung, auf der die vier Superhelden zu sehen sind, mit dem Gesicht des jeweiligen Schauspielers beziehungsweise der jeweiligen Schauspielerin. Die Besetzung, auf die Comicfans seit langem gewartet haben, ist damit offiziell.

In dem Reboot wird Reed Richards alias Mr. Fantastic, wie schon im Voraus spekuliert wurde, von keinem Geringeren als Pedro Pascal (48) gemimt. Weiter zeigt die Zeichnung, dass "Die Unsichtbare", Sue Storm, von Vanessa Kirby (35) übernommen wird. Joseph Quinn (30) spielt die menschliche Fackel, Johnny Storm, und Ebon Moss-Bachrach (46) wird als Ben Grimm alias "Das Ding" auftreten.

Wer spielt Dr. Doom?

Zu der Zeichnung schreibt Marvel: "Alles Gute zum Valentinstag von Marvels First Familie! Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach und Joseph Quinn sind die Fantastic Four." Für eingefleischte Marvel-Fans, die die Gerüchte um den Cast seit Monaten verfolgen, dürften die Nachrichten keine Überraschung sein: Mit dem nun offiziellen Cast sind genau die Darsteller bestätigt worden, über die zuvor spekuliert wurde. Eine Frage bleibt allerdings weiterhin offen: Wer den Bösewicht Dr. Doom spielen wird.

Die Bestätigung des Casts ist damit weniger Überraschung als die Art der fast beiläufigen Ankündigung. Diese beschäftigt die Fans in den Kommentaren jedenfalls mehr als die Diskussion, ob Pedro Pascal des Mr. Fantastic gerecht werden wird. "Sie haben den Cast nicht einfach so bekannt gegeben", heißt es dort ungläubig. Oder: "Alter, wie sie das bekannt gegeben haben, kam unerwartet."

Kinostart nach hinten verlegt

Neu ist dagegen der Kinostart: "Im Kino ab 25. Juli 2025" kündigt der Post das nun etwas spätere US-Startdatum an. Ursprünglich war man von April 2025 ausgegangen. Regie wird, wie schon bekannt war, Matt Shakman (48) führen, das Drehbuch stammt von Josh Friedman (57), Jeff Kaplan und Ian Springer.

Das Reboot ist bereits der dritte Anlauf der beliebten Comic-Heldentruppe, auf der großen Leinwand zu brillieren. Weder die 2005 und 2007 erschienenen Filmumsetzungen mit Chris Evans (42) und Jessica Alba (42), noch die von 2015 mit Kate Mara (40), Michael B. Jordan (37) und Miles Teller (36) konnten weder Fans noch Kritiker überzeugen.