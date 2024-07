Film Russo-Brüder: Comeback zu den Marvel Studios

Anthony and Joe Russo - July 2022 - Famous - The Gray Man Screening BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.07.2024, 12:00 Uhr

Die Russo-Brüder werden Berichten zufolge zu den Marvel Studios zurückkehren.

Das Geschwisterduo, die Filmemacher Anthony und Joe, hatte zuvor mit Filmen wie ‚Captain America: Civil War‘ und ‚Avengers: Endgame‘ Erfolg im Superhelden-Genre gefeiert und soll für die Pläne des Studios erneut ins Team geholt werden.

Berichten von ‚Deadline‘ zufolge befinden sich die Regisseure in einem frühen Stadium der Gespräche über die Regie der kommenden beiden ‚Avengers‘-Fortsetzungen, nachdem Shawn Levy wegen einem neuen ‚Star Wars‘-Film für LucasFilm, abgelehnt hatte, an dem Projekt teilzunehmen. Die Brüder bestanden vor kurzem darauf, dass sie nicht glauben, dass die Müdigkeit vor Superhelden für die jüngsten Kassenprobleme der Marvel Cinematic Universe (MCU)-Filme verantwortlich ist. Joe Russo verriet gegenüber ‚GamesRadar+‘: „Es gibt eine große Generationskluft hinsichtlich der Art und Weise, wie man heute Medien konsumiert. Es gibt eine Generation, die es gewohnt ist, Termine für das Kino zu vereinbaren und an einem bestimmten Datum ins Kino zu gehen, um sich etwas ansehen zu können, aber diese Generation wird älter. Die neue Generation sagt sich inzwischen: ‚Ich will es jetzt, ich will es jetzt verarbeiten‘, und geht dann zum nächsten Thema über, das sie verarbeiten, während sie gleichzeitig zwei andere Dinge machen. Wissen Sie, das ist ein ganz anderer Moment als je zuvor. Und ich denke, dass jeder, auch Marvel, dasselbe erlebt, diesen Übergang.“