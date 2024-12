Wintermode 2024/2025 Fashion-Upgrade mit diesen vier winterlichen Mode-Trends

Das Modehaus Chloé bringt in der winterlichen Modesaison 2024 den Boho-Chic zurück auf den Laufsteg. (the/spot)

SpotOn News | 05.12.2024, 20:00 Uhr

Die Wintermode 2024 begeistert mit ihren Trends: von der Balaklava als coolste Kopfbedeckung der Saison über edle Handtaschen in Burgunder bis hin zum Comeback des Cardigans und dem romantischen Boho-Stil. Diese Trends sorgen in der kalten Jahreszeit für ein Fashion-Upgrade.

Kaum eine Saison bietet so viel Spielraum für spannende Kombinationen und kreative Layering-Looks: Die Modewelt liebt die winterliche Jahreszeit. In diesem Jahr beweisen die Wintermodetrends 2024 eindrucksvoll, dass Funktionalität und Stil Hand in Hand gehen können. Von der Balaklava, die das perfekte Zusammenspiel aus Praktikabilität und Trendgespür verkörpert, über burgunderrote Taschen als luxuriöse Farbtupfer, bis hin zum neu interpretierten Cardigan und dem romantischen Boho-Stil à la Chloé – diese Trends sorgen für ein stylisches Upgrade in der klassischen Wintergarderobe.

Balaklava: Das Must-have für kalte Ohren

Wer hätte gedacht, dass die Balaklava – eine einst rein praktische Kopfbedeckung – sich je in ein ikonisches Modestatement verwandeln würde? Diese eng anliegenden Hauben, die Gesicht und Hals warm halten, dominierten die Laufstege von Marken wie Gucci und Prada. Ob aus weichem Strick in neutralen Tönen oder mit auffälligen Mustern – die Balaklava verbindet Funktionalität mit urbanem Chic. Perfekt kombiniert wird sie mit Oversized-Mänteln und Statement-Ohrringen: Ein Look, der nicht nur warm hält, sondern auch ein echter Hingucker ist.

Burgundy Bags: Winterlicher Farbtupfer

Wenn es ein Accessoire gibt, das diesen Winter farblich aus der Masse heraussticht, dann ist es die Handtasche in Burgunder. Der tiefrote Farbton strahlt Eleganz und Wärme aus und ergänzt sowohl monochrome Outfits als auch kräftige Farbkombinationen. Labels wie Bottega Veneta und Chloé setzen auf diese Nuance – fast könnte man meinen, dass Burgunder, was Handtaschen anbelangt, das neue Schwarz ist. Ob als klassische Lederhandtasche, als trendiger Crossbody-Bag oder als geräumige Tote Bag – diese Farbe ist ein absolutes Highlight in der Welt der winterlichen Accessoires.

Cardigan-Comeback: Ein Strickklassiker kehrt zurück

Von wegen langweilige Oma-Jacke! Strick ist ein Synonym für Wintermode, und kein Kleidungsstück verkörpert dies besser als der Cardigan. In dieser Saison feiern Cardigans ein stilvolles Comeback. Designer wie Miu Miu und Erdem präsentieren Modelle mit modernen Schnitten, auffälligen Knöpfen und luxuriösen Materialien. Wer seinen Cardigan lässig über ein Midikleid oder zu einer High-Waist-Hose kombiniert, erzeugt im Handumdrehen einen eleganten Casual-Look.

Chloé bringt den Boho-Chic zurück

Hippie-Look lässt sich auch im Winter wunderbar tragen: Der Boho-Stil erlebt dank des Modehauses Chloé im Moment ein fulminantes Revival. Fließende Silhouetten, Stickereien und feminine Details wie Rüschen und Fransen dominieren die Kollektion und bringen eine verspielte Leichtigkeit in die Wintermode. Ein Boho-Kleid kombiniert mit kniehohen Stiefeln und einem Wollmantel ist der perfekte Mix aus romantischer Nostalgie und winterlich-warmen Kleidungsstücken.

Neben diesen vier Highlights gibt es noch viele weitere Trends, die die Wintermode 2024 prägen. Faux-Fur-Mäntel sorgen für dramatische Looks, während Metallic-Töne und Pailletten die dunklen Wintertage zum Funkeln bringen. Maxi-Trenchcoats aus schweren Stoffen und warme, ethisch gefertigte Kaschmirteile sind jetzt eine Investition wert.