Erste Reihe für Nichte von Charles Fashion Week: Prinzessin Eugenie macht Paris unsicher

Prinzessin Eugenie bei ihrem Auftritt in Paris. (hub/spot)

SpotOn News | 21.01.2024, 17:00 Uhr

Prinzessin Eugenie hat sich auf der Fashion Week in Paris sehen lassen. In einem schwarzen Ensemble sorgte die Nichte von König Charles für Aufsehen.

Prinzessin Eugenie (33) hat einen besonderen Auftritt auf der Paris Fashion Week hingelegt. Die Nichte von König Charles (75) saß am Samstag in der ersten Reihe bei der Dior-Homme-Show. Bei der Veranstaltung trug Prinzessin Eugenie ein wadenlanges, schwarzes Fendi-Wollkleid mit Gürtel, das sie mit schwarzen Pumps und einem dunklen Mantel kombinierte. Auffälliger dunkelroter Lippenstift rundete ihren Look ab. Ihre Haare trug sie aus dem Seitenscheitel glatt frisiert.

Eugenie und ihre Familie leben auch in Portugal

Ob Eugenie aus ihrer britischen Heimat angereist ist oder von ihrem Zweitwohnsitz kommt? Im Jahr 2022 wurde bekannt, dass die 33-Jährige und ihr Ehemann Jack Brooksbank (37) ihr Leben zwischen Großbritannien und Portugal aufteilen wollen. Das berichtete damals "The Telegraph". Das Paar soll einen Teil des Jahres auf einem Luxusresort eine Stunde südlich von Lissabon verbringen. Dort hat Brooksbank dem Bericht zufolge einen Job angenommen und arbeitet mit Mike Meldman (65), einem Geschäftspartner von Hollywood-Star George Clooney (62), zusammen.

Eugenie sollte dagegen weiterhin für die Londoner Kunstgalerie Hauser & Wirth auf hybrider Basis arbeiten, hieß es. In Großbritannien lebte das Paar angeblich zwischenzeitlich im Frogmore Cottage, dem ehemaligen Wohnsitz von Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42). Inzwischen soll ihre britische Adresse der Kensington Palast sein.

Prinzessin Eugenie ist die jüngere Tochter von Prinz Andrew (63) und Sarah Ferguson (64). Mit dem Londoner Manager Brooksbank ist sie seit Herbst 2018 verheiratet. Sie haben die Söhne August (2) und Ernest, der Ende Mai des vergangenen Jahres zur Welt kam. Die 33-Jährige ist offiziell kein arbeitendes Mitglied der königlichen Familie. Sie engagiert sich allerdings gelegentlich öffentlich für Wohltätigkeitsorganisationen, die sie unterstützt.