Er spielt Sagi Tzur in Netflix-Drama „Fauda“-Star Idan Amedi im Krieg schwer verletzt

Idan Amedi, rechts im Bild, ist bekannt aus der Netflix-Erfolgsserie "Fauda". (hub/spot)

SpotOn News | 09.01.2024, 07:15 Uhr

Der israelische Sänger und Schauspieler Idan Amedi, bekannt aus der Netflix-Serie "Fauda", ist offenbar im Krieg verwundet worden.

"Fauda"-Star Idan Amedi (35) erholt sich laut israelischen Medienberichten von einer Verletzung, die er offenbar im Einsatz im Gazastreifen erlitten hat. Der israelische Sänger und Schauspieler wurde demnach bei Kämpfen schwer verwundet.

Video News

Idan Amedi ist nicht in Lebensgefahr

Amedi, der die Rolle des Sagi Tzur in der beliebten israelischen Netflix-Serie "Fauda" spielt, schloss sich nach dem Terrorangriff der Hamas im Oktober als Reservist seiner Einheit Combat Engineering Corps an. Er berichtete auch auf Instagram über seinen Einsatz.

Die Zeitung "Times of Israel" schreibt, dass er nun verletzt in das Sheba Medical Center in Israel gebracht wurde. Dort soll er operiert worden sein und werde weiter behandelt. Lebensgefahr bestehe nicht, sagte der Vater des israelischen Schauspielers dem Bericht zufolge der Nachrichtenseite "Walla".

"Ein echter Held"

Die "Fauda"-Schöpfer Lior Raz (52) und Avi Issacharoff (51) meldeten sich in einem Beitrag auf X (ehemals Twitter) zu Wort. Dort erklärten sie, Idan Amedi sei "ein echter Held", der vom ersten Kriegstag an beschlossen habe, "alles beiseite zu legen und in den Kampf zu ziehen. Zuerst im Norden und dann im Süden. Wir beten für seine baldige Genesung und sind sicher, dass es ihm gut gehen wird".

Erfolgreicher Singer-Songwriter

Idan Amedi wurde in Israel ab 2010 als Sänger bekannt, der Singer-Songwriter hat mehrere Alben veröffentlicht und feierte mit seiner Musik Erfolge. Ab 2017 stand er dann für die Netflix-Produktion "Fauda" vor der Kamera. Er spielt darin seit Staffel zwei die Figur des Sagi. Die Serie über eine Spezialeinheit der israelischen Verteidigungsstreitkräfte ist auch international erfolgreich. Auf Netflix gibt es derzeit vier Staffeln zu sehen.

Amedi soll seit 2018 verheiratet sein und ist Berichten zufolge zweifacher Vater. Seine Kinder sollen 2019 und 2023 zur Welt gekommen sein.