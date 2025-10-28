Stars ‚Fawlty Towers‘-Legende John Cleese führt Tribute für Sitcom-Co-Star Prunella Scales an

Bang Showbiz | 28.10.2025, 18:00 Uhr

John Cleese hat Prunella Scales Tribut gezollt, die im Alter von 93 Jahren gestorben ist.

Die ‚Fawlty Towers‘-Legende würdigte seine BBC-Sitcom-Partnerin und Serien-Ehefrau als „eine wirklich wundervolle komische Schauspielerin“. „Szene um Szene war sie absolut perfekt“, sagte der Schauspieler. Und der Basil Fawlty-Darsteller (86) ist nur einer von vielen prominenten Stimmen aus der Unterhaltungswelt, die ihr Beileid ausdrückten.

Prunella Scales starb am Montag (27. Oktober) in ihrem Zuhause in London nach einem Kampf mit Demenz. Auf X schrieb der Rundfunkmoderator Gyles Brandreth (77) zu einem Foto von Prunella mit Königin Camilla (78): „Dieses Foto habe ich letztes Jahr von Prunella Scales mit Queen Camilla gemacht … Was für eine wunderbare Schauspielerin: was für ein lustiger, intelligenter, interessanter, begabter Mensch. Gesegnet mit einer wundervollen Ehe mit Tim [West].“ Ebenfalls auf X schrieb die ehemalige ‚Sky News‘-Moderatorin Kay Burley (64): „Gute Nacht Prunella Scales. Eine der besten komödiantischen Schauspielerinnen unserer Zeit. Ihr scharfer Witz und ihre einwandfreie Darbietung machten ‚Fawlty Towers‘ unvergesslich.“ Jon Petrie, BBC Director of Comedy, sagte in einem Statement: „Wir alle bei BBC Comedy sind sehr traurig über den Tod von Prunella Scales. Sie war ein nationaler Schatz, dessen Brillanz als Sybil Fawlty Bildschirme erhellte und uns bis heute zum Lachen bringt. Wir senden unsere Liebe und unser Beileid an ihre Familie und Freunde.“

Prunella wurde 2013 mit vaskulärer Demenz diagnostiziert – einer Form der degenerativen Erkrankung, die das Denken, Erinnern und die kognitiven Fähigkeiten beeinträchtigt. Die Schauspielerin lernte ihren späteren Ehemann Timothy West – der im November 2024 im Alter von 90 Jahren starb – 1961 bei den Dreharbeiten zum BBC-Fernsehspiel ‚She Died Young‘ kennen. Das Paar heiratete 1963 und war ab 2014 in der Channel-4-Reihe ‚Great Canal Journeys‘ zu sehen, in der sie Kanäle und Wasserwege durch das Vereinigte Königreich und Europa bereisten. Wegen Prunellas schlechter werdenden Gesundheitszustands stiegen sie 2019 aus der Serie aus. Timothy erklärte, dass ihre Demenz sich zuletzt verschlimmert habe und sie zunehmend ihr Gehör verlor.

Sie starb am Montag und ihre Familie gab den Tod jedoch am Dienstag (28. Oktober) bekannt. Ihre Söhne Samuel und Joseph sagten in einer gemeinsamen Erklärung: „Unsere geliebte Mutter Prunella Scales ist gestern friedlich in ihrem Zuhause in London gestorben. Sie war 93. Obwohl die Demenz sie zu einem Rückzug aus ihrer bemerkenswerten fast 70-jährigen Schauspielkarriere zwang, lebte sie weiterhin zuhause. Sie sah am Tag vor ihrem Tod ‚Fawlty Towers‘. […] Wir möchten allen danken, die Pru zum Ende ihres Lebens so wunderbare Pflege zukommen ließen: Ihre letzten Tage waren angenehm, zufrieden und von Liebe umgeben.“