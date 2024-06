Mit diesen Tipps gelingt das Styling Feiert die Skinny Jeans 2024 ihr großes Comeback?

Skinny Jeans könnten 2024 wieder ein großes Comeback erleben. (the/spot)

SpotOn News | 24.06.2024, 16:00 Uhr

Skinny Jeans könnten dieses Jahr ihr Revival erleben. Verschiedene Modehäuser haben die engen Hosen wieder in ihre Kollektionen aufgenommen. Aber wie bringt man den alten Trend 2024 auf die Straße?

In den vergangenen Jahren erfreute sich die Skinny Jeans in der Mode immer weniger Beliebtheit – von Gen Z wurde sie sogar totgesagt. Nachdem nun einige Jahre weit geschnittene Hosen die Modetrends angeführt haben, scheint sich die enge Jeanshose 2024 nun aber langsam ihren Weg zurück zu bahnen. Steht etwa ein Comeback der Skinny Jeans bevor? Falls ja, ist man mit diesen Styling-Tipps bestens für ihre Rückkehr gerüstet.

Nachdem bekannte Marken wie Mugler, Acne, Prada oder Diesel die eng sitzenden Hosen wieder in ihre Kollektionen für 2024 aufgenommen haben, gibt es einige Möglichkeiten die Hose modern und zeitgemäß zu kombinieren:

Skinny Jeans 2024 stylen

Die Skinny Jeans bildet beispielsweise die perfekte Basis für einen Look bestehend aus einem Crop-Top mit Blazer. Auch in einem Outfit bestehend aus weißem T-Shirt und flachen Stiefeln sorgt sie für einen lässigen Alltagslook. Edgy wird es, wenn die Skinny Jeans mit einer dunklen Lederjacke und filigranen Stilettos kombiniert wird. Ein wunderschöner, sexy Abendlook entsteht, wenn man eine schwarze oder dunkle Skinny Jeans mit einer schwarzen Satinbluse oder einem angesagten transparenten Top stylt.

Je nach Vorliebe sind Skinny Jeans in den verschiedensten Waschungen und Farben erhältlich. Je nach Design erzeugt die Skinny Jeans aber einen anderen Look für verschiedene Anlässe: Dunkle Indigo-Töne beispielsweise sind eher für elegantere Outfits geeignet, während weiße oder sehr helle Skinny Jeans eher für einen sommerlichen Party-Besuch passend sind.

Doch mit der Optik nicht genug: Die neuen Skinny Jeans kommen in einer Vielfalt an Modellen daher. Für jeden Geschmack gibt es den passenden Schnitt – von High-Waist bis Low-Waist. Aber eben Hauptsache enganliegend! Wichtigstes Merkmal der Skinny Jeans ist es schließlich, dass sie sich wie eine zweite Haut an den Körper anschmiegt.