Stars Felix Neureuther enthüllt letzte Worte seiner Mutter Rosi Mittermaier

Felix Neureuther und Miriam GÃ¶ssner - Empfang bei WÃœRTH in KÃ¼nzelsau Oktober 2017 - augenklick/Sammy Minkoff BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.10.2025, 14:00 Uhr

Der Ex-Skirennläufer spricht über die letzte Botschaft seiner verstorbenen Mutter.

Felix Neureuther äußert sich mit bewegenden Worten über Rosi Mittermaier.

Der ehemalige Skirennläufer musste im Januar 2023 Abschied von seiner geliebten Mutter nehmen. Die Doppel-Olympiasiegerin verstarb im Alter von 72 Jahren nach schwerer Krankheit. Ihre letzten Stunden verbrachte sie im Kreis ihrer Familie.

Im ServusTV-Podcast ‚Die Gruaberin‘ von Monika Gruber enthüllte Felix Neureuther nun die emotionale Botschaft seiner Mutter, die sie ihren Liebsten auf dem Sterbebett mit auf den Weg gab: „Es ist okay, wenn ich jetzt geh, weil ich weiß, meiner Familie geht‘s gut. Sie meinte: ‚Ihr seid alle gesund, dann ist es auch in Ordnung.'“

Damit rührte er seine Gesprächspartnerin zu Tränen. „Ich muss jetzt gerade an deine Mama denken“, gestand Monika Gruber tief bewegt. Rosi Mittermaier habe eine „unglaubliche Herzlichkeit“ ausgestrahlt. „Sie war einfach so ein Mensch, den hat man einfach mögen müssen“, erklärte die Kabarettistin. Mittermaiers Ehe mit Christian Neureuther habe sie tief inspiriert. „Die waren zusammen, und man hat einfach gewusst, die gehören zusammen. Da hab ich mir gedacht: ‚Da bin ich auch leicht neidisch‘ – aber im positiven Sinne.“

Seine Familie steht für Felix Neureuther an erster Stelle. Zusammen mit seiner Frau Miriam zieht er vier Kinder groß. Söhnchen Mats kam erst im März dieses Jahres zur Welt. „Es ist die Zeit, die du mit Menschen verbringen darfst. Das ist das größte Geschenk, das du jemandem machen kannst“, betonte der 41-Jährige.