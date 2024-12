Tipps für Kleidung und Accessoires Festlich und elegant: So gelingt das Weihnachts-Outfit

Burgunder spielt diesen Winter eine große Rolle in der Modewelt. (paf/spot)

SpotOn News | 20.12.2024, 20:15 Uhr

An Weihnachten stellt sich für viele die Outfit-Frage. Welcher Look passt zu welchem Anlass und wie viel Komfort ist erlaubt? Diese Inspirationen verhelfen Modefans und -Anfänger zum perfekten Look.

Weihnachten steht vor allem für ein gemütliches Zusammenkommen, doch für Fashion-Begeisterte ist es die ideale Gelegenheit, ihren Style zu präsentieren. An den Feiertagen sind elegante Outfits willkommen, jedoch sollte trotzdem nicht an Komfort gespart werden. Mit diesen Inspirationen gelingt der perfekte Look für die besinnliche Zeit.

Video News

Alle Zeichen stehen auf Rot

Die Trendfarbe Burgunder ist eine sichere Wahl für das Weihnachtsfest. Hochwertige Pullover in dem dunklen Rotton schaffen eine stylische und gemütliche Basis für den festlichen Look. Wer es heller mag, greift zu kirschroten Teilen – eine auffälligere und ebenso angesagte Option, wie auch "Vogue" weiß. Als klassische Kombination für Pulli oder Longsleeve empfiehlt sich eine schlichte Hose mit geradem Bein. Für eine elegante Note bietet sich stattdessen ein langer Strick- oder knielanger Satinrock an. Auch fließende Kleider machen sich gut an Weihnachten. Ein Taillengürtel wertet das Outfit optisch auf.

Wer Blusen der Strickkleidung vorzieht, ist mit einer weiten Variante im Boho-Stil gut bedient. Schleifchen und andere Applikationen wie Steinchen sind ebenfalls ausdrücklich erlaubt. Für Heiligabend in einem Restaurant sind Blazer als Teil des "Office Siren"-Trends die ideale Ergänzung. Als Gegenstück zur Bluse ist eine eng geschnittene Hose die passende Wahl.

Die Schuh-Frage richtig beantworten

Als großer Fashion-Trend beweisen sich weiterhin Ballerinas. Ob unifarben, im Two-Tone-Look oder mit Glitzer: Die Schuhe finden auch zu Weihnachten ihren Platz. Ein paar Zentimeter mehr garantieren Stiefeletten oder Overknee-Boots. Letztere kommen in Verbindung mit einem kurzen Rock und einer blickdichten Strumpfhose besonders gut zur Geltung. Fällt die Wahl auf High Heels, ist die spitz zulaufende Variante die modischere Wahl.

Mit dem Schmuck ein Statement setzen

Während es modisch auch zurückhaltend sein darf, ist der Schmuck umso auffallender. Einzelne Statement-Ketten ziehen alle Blicke am Tisch auf sich. Besonders angesagt sind laut "Harper's Bazaar" große Perlen-Ketten, die dem Outfit einen edlen Akzent verleihen. Möchten modebewusste Frauen stattdessen ihr Gesicht in Szene setzen, sind lange Hängeohrringe die perfekte Wahl. An den Händen wird in der Weihnachtszeit ein einzelner statt viele feine Ringe zum Eyecatcher.