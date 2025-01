Sie schließt sich Sharon Stone an Feuer in Kalifornien: Halle Berry spendet „gesamten Kleiderschrank“

Halle Berry will den Menschen helfen, die durch die Waldbrände in L.A. alles verloren haben. (ncz/spot)

SpotOn News | 10.01.2025, 11:44 Uhr

Schauspielerin Halle Berry kündigt an, ihren "gesamten Kleiderschrank" an die Menschen zu spenden, die durch die anhaltenden Waldbrände in Los Angeles alles verloren haben. Mit dem Vorhaben schließt sie sich einer weiteren Prominenten an.

Durch die verheerenden Waldbrände in Südkalifornien haben Tausende Menschen ihre Häuser verloren und stehen vor dem Nichts. Doch die Gemeinschaft, darunter auch zahlreiche Prominente, hält zusammen: Nachdem Schauspielstar Sharon Stone (66) am Donnerstag appelliert hatte, Kleidung, die an bedürftige Menschen weitergegeben werden kann, an das Geschäft "Coop" in L.A. zu spenden, tut Schauspielerin Halle Berry (58) es ihr nun gleich.

"Ich packe meinen gesamten Kleiderschrank ein und bin auf dem Weg zu Coop", schrieb Berry auf Instagram und teilte ein Video des Geschäfts auf dem Beverly Boulevard in Los Angeles. "Wenn ihr in der Region Südkalifornien lebt, bitte ich euch, dasselbe zu tun. Das ist etwas, das wir heute tun können, den evakuierten Familien zu helfen, die jetzt das Grundlegende benötigen", fügte sie hinzu und dankte Sharon Stone für die Idee.

Sharon Stone spendet und nimmt Freunde zu Hause auf

Sharon Stone hatte in einem Interview mit "NewsNation" darum gebeten, "vorsichtig genutzte Jeans, Jacken, Schuhe, Mützen, Handschuhe und Kleiderbügel sowie neue Unterwäsche und Socken und jegliche Geschenkkarten" an das Geschäft zu spenden. Sie selbst spendete gemeinsam mit ihrer Schwester Kelly Stone einen mit verschiedenen Gegenständen gefüllten Truck.

Zudem gab Sharon Stone bekannt, ihr Zuhause für Freunde und Familienmitglieder zu öffnen, die ihre Häuser evakuieren mussten. Es sei eine "apokalyptische Tragödie und könne "nur besser werden, wenn wir alle einander helfen", so die Schauspielerin.

Video News

Am Dienstag waren im Gebiet um Los Angeles, unter anderem in den Pacific Palisades und Malibu sowie Pasadena und Altadena, mehrere Waldbrände ausgebrochen. Durch den starken Wind verbreiteten sie sich zeitgleich mit mehreren kleinen Bränden großflächig und schnell.

In Folge der verheerenden Brände sahen sich mehr als 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner des Gebiets im Süden des US-Bundesstaats Kalifornien gezwungen, ihre Häuser zu evakuieren. Zahlreiche Häuser brannten komplett nieder, darunter auch die von Prominenten wie Paris Hilton (43), Anthony Hopkins (87) oder Leighton Meester (38) und Adam Brody (45). Stand 10. Januar starben mindestens zehn Menschen in den Feuern, die bisher nicht unter Kontrolle gebracht werden konnten.