Herzogin Meghan und Prinz Harry helfen Opfern der Feuerkatastrophe. (hub/spot)

SpotOn News | 11.01.2025, 11:02 Uhr

Herzogin Meghan und Prinz Harry helfen den Opfern der Feuerkatastrophe von Kalifornien: Die beiden verteilten Essen an Betroffene.

Herzogin Meghan (43) und Prinz Harry (40) haben in Kalifornien Betroffenen der Feuerkatastrophe geholfen. Der Herzog und die Herzogin von Sussex, die etwa 140 Kilometer nördlich von Los Angeles leben, besuchten laut "People"-Magazin am Freitag (10. Januar) die Hilfsorganisation "World Central Kitchen" in Pasadena. Dort halfen sie offenbar dabei, Lebensmittel und Vorräte an Opfer der Brände zu verteilen.

Harry und Meghan unterstützen Hilfsorganisation

Vor Ort sollen sich Herzogin Meghan und Prinz Harry laut dem Magazin auch mit Betroffenen unterhalten und bei Mitgliedern von Polizei und Feuerwehr für deren Einsatz bedankt haben. Über ihre "Archewell Foundation" haben die beiden "People" zufolge außerdem Geld gespendet und planen darüber hinaus, "World Central Kitchen" in Zukunft weiter zu unterstützen.

Zuvor war bekannt geworden, dass Prinz Harry und Herzogin Meghan in ihrem privaten Umfeld geholfen haben. In ihrem Anwesen in Montecito, das von den verheerenden Bränden um Los Angeles verschont geblieben ist, sollen sie Freunde aufgenommen haben, die evakuiert werden mussten. Das hatte ebenfalls "People" berichtet.

Hilfeaufruf auf ihrer Webseite

Die Sussexes teilten zudem auf der Webseite ihrer "Archewell Foundation" einen Hilfeaufruf sowie Links zu verschiedenen Hilfsorganisationen, darunter Feuerwehr-Stiftungen, Lebensmittelausgaben, Tierrettungen oder das Amerikanische Rote Kreuz.

Sie riefen auch dazu auf, die eigenen vier Wände für evakuierte Freunde oder Tiere zu öffnen und bei älteren Menschen oder Nachbarn mit Behinderung nachzufragen, ob sie Hilfe bei der Evakuierung benötigen.

Herzogin Meghan, die ursprünglich aus Los Angeles stammt, und Ehemann Prinz Harry leben seit ihrem Rückzug aus dem britischen Königshaus im Jahr 2020 mit ihren Kindern Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3) in Montecito, einer Wohngegend in Santa Barbara, die nicht evakuiert worden ist.