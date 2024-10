Film Filmadaption von Colleen Hoovers ‚Reminders of Him‘ geplant

Colleen Hoover at It Ends With Us Premiere NY Aug 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.10.2024, 16:00 Uhr

Eine Filmadaption des Romans der Autorin soll Berichten zufolge in Vorbereitung sein.

Eine Filmadaption von Colleen Hoovers Roman ‚Reminders of Him‘ soll Berichten zufolge in Vorbereitung sein.

Nach dem Erfolg der Verfilmung ihres Liebesromans ‚It Ends With Us‘ von 2016, in der Blake Lively und Justin Baldoni die Hauptrollen spielten, wird das Buch der Autorin aus dem Jahr 2022 ebenfalls bei Universal Pictures für die große Leinwand adaptiert werden.

Die Geschichte des neuen Films handelt von einer Frau, deren Beziehung zu einem gewalttätigen Neurochirurgen in Aufruhr gerät, als ihre erste Liebe unerwartet erneut in ihr Leben tritt und sie dazu zwingt, eine Entscheidung über ihre Zukunft zu treffen. Das kommende Liebesdrama soll am 13. Februar 2026 in die Kinos kommen, wobei allerdings weder Regisseur noch Schauspieler für das Projekt feststehen sollen. Hoovers erste Verfilmung von ‚It Ends With Us‘ erwies sich als Riesenerfolg, als der Film im August in die Kinos kam. Die Dreharbeiten des Streifens sollen jedoch wegen einer angeblichen Fehde zwischen Lively und ihrem Co-Star Baldoni, der auch die Regie für das Projekt führte, von Chaos umgeben gewesen sein. Infolge des angeblichen Streits gehen Brancheninsider davon aus, dass eine Fortsetzung mit Lively und Baldoni unwahrscheinlich sei.