Stars Finn Wolfhard hatte Panikattacke wegen Aufstieg zum Star

Finn Wolfhard - Ghostbusters Showing - London - March 21st 2024 - Karwai Tang - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.10.2025, 18:00 Uhr

Finn Wolfhard erlitt einst eine Panikattacke am Set von ‚Stranger Things‘.

Der 22-jährige Schauspieler gab zu, dass er in jungen Jahren Schwierigkeiten hatte, mit dem Druck des Ruhms umzugehen, und dass er sich insbesondere während der Dreharbeiten zur vierten Staffel der Netflix-Serie überfordert fühlte.

„Es war unglaublich und unterbewusst beängstigend, 13 zu sein und plötzlich zu erleben, dass jeder weiß, wer du bist“, sagte der Schauspieler – der in ‚Stranger Things‘ an der Seite von Stars wie Millie Bobby Brown und Noah Schnapp zu sehen ist – jetzt dem Magazin ‚Time‘. Er habe damals mit ganz normalen Beziehungsproblemen in seiner ersten Beziehung zu kämpfen gehabt, während gleichzeitig die Corona-Pandemie und die Serie große Themen waren. „Mitten in einer Szene begann ich zu hyperventilieren. Es fühlte sich ein bisschen an wie in einem Goldfischglas, weil viele der Komparsen Fans waren. Das Ganze gipfelte schließlich in einer Art Panikattacke.“

Netflix plant aktuell, das ‚Stranger Things‘-Universum auszubauen, und Finn weiß, dass die finale Staffel entscheidend für die Zukunft des Franchises sein könnte. Er sagte: „Ich denke, ehrlich gesagt waren alle ziemlich besorgt. So wie ‚Game of Thrones‘ in der letzten Staffel zerrissen wurde – wir alle gehen da mit dem Gedanken rein: ‚Wir hoffen, dass uns so etwas nicht passiert.‘ Aber dann lasen wir die Drehbücher. Wir wussten, dass es etwas Besonderes ist.“

Zuvor hatte Finn gestanden, er sei nach Abschluss der Dreharbeiten zu ‚Stranger Things‘ in einem Zustand des „Schocks“ gewesen. Der Schauspieler hatte 2016 sein Debüt als Mike Wheeler in der Netflix-Serie gegeben und erklärte über soziale Medien, dass er sich noch immer an die neue Realität gewöhne. Er schrieb auf Instagram: „Wir haben gerade die fünfte Staffel von ‚Stranger Things‘ abgedreht. Ich bin noch immer schockiert. Wir haben ein Jahr lang gedreht, und ich werde all meine Freunde und unsere Figuren schrecklich vermissen.“