Film Maya Hawke ergattert Rolle in neuem düsteren Netflix-Projekt

Maya Hawke - Stranger Things Season 5 premiere - Xavier Collin/Image Press Agency/Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.04.2026, 18:00 Uhr

Maya Hawke hat ihre erste TV-Rolle seit dem Ende von ‚Stranger Things‘ bekommen.

Die 27-jährige Schauspielerin, die die Rolle der Robin Buckley in der erfolgreichen Sci-Fi-Serie spielte, wurde nun neben Kerry Condon für das neue düstere Netflix-Drama ‚The God of the Woods‘ gecastet.

Die kommende Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman von Liz Moore aus dem Jahr 2024. Maya spielt darin die Rolle der Judy Luptack, die erste weibliche Ermittlerin im männerdominierten Bureau of Criminal Investigation. Sie wird damit beauftragt, das mysteriöse Verschwinden eines 13-jährigen Mädchens aus einem Sommercamp aufzuklären. Condon, bekannt aus ‚F1‘ und ‚Train Dreams‘, spielt die Mutter des Mädchens, Alice Van Laar.

Moore fungiert als Co-Showrunnerin, Autorin und ausführende Produzentin zusammen mit Liz Hannah. In einer gemeinsamen Erklärung sagten sie: „Wir lieben es, Fernsehen zu machen, und können es kaum erwarten, ‚The God of the Woods‘ mit unseren Partnern bei Sony und Netflix zum Leben zu erwecken. Wir hoffen, dass sich alle genauso in diese Figuren verlieben (und sie hassen), wie wir es getan haben.“

Netflix erklärte außerdem, dass es derzeit noch kein Veröffentlichungsdatum gebe, aber weitere Details folgen werden. Die Plattform kündigte an: „Basierend auf dem Bestseller der ‚New York Times‘ ist ‚The God of the Woods‘ eine generationenübergreifende Dramaserie, die in den Adirondacks spielt. Sie erforscht die dunklen Geheimnisse der Familie Van Laar, Klassenspannungen und das mysteriöse Verschwinden der 13-jährigen Barbara Van Laar aus dem Sommercamp ihrer Familie – im Zusammenhang mit einer früheren Familientragödie. Wenn Vergangenheit und Gegenwart aufeinandertreffen, zerbröckeln Reichtum und Einfluss der Van Laars und offenbaren die zerstörerischen Folgen von Privilegien und Machtmissbrauch.“

Maya war sechs Jahre lang Teil von ‚Stranger Things‘ und spielte eine Hauptrolle in der dritten, vierten und fünften Staffel. In diesem Jahr wird sie in den Filmen ‚Wishful Thinking‘, ‚One Night Only‘ und ‚The Hunger Games: Sunrise on the Reaping‘ zu sehen sein. ‚The God of the Woods‘ ist nun jedoch ihre erste große TV-Rolle, die nach dem Serienfinale am 31. Dezember 2025 angekündigt wurde.