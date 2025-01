Stars Finn Wolfhard: „Unglaublich emotionaler“ Abschied von ,Stranger Things‘

Bang Showbiz | 27.01.2025, 16:00 Uhr

Der Star verriet, dass es „unglaublich emotional“ gewesen sei, als er sich von der Show verabschiedet hat.

Der 22-jährige Schauspieler spielt seit dem Jahr 2016 die Rolle des Mike Wheeler in der erfolgreichen Netflix-Serie und verglich seinen letzten Tag am Set mit der ,Toy Story III‘-Handlung, wo Andy erkennt, dass er aus seinen Spielsachen herausgewachsen ist.

Bei einer Rede im Variety Studio, präsentiert von Audible beim Sundance Film Festival, erzählte der Star über seinen letzten Tag am Set: „Es ist natürlich unglaublich emotional gewesen. Es sind die letzten 10 Jahre meines Lebens. Auch für die Macher: Die Duffer Bros. begannen mit 30 und sind jetzt 40. Alle haben eine lange Reise hinter sich und haben sie miteinander geteilt. Meine ganze Kindheit war dabei. Das war so etwas wie der ‚Toy Story 3‘-Moment, in dem man seine Spielsachen zurücklässt. Es war etwas echt Besonderes.“ Obwohl die Dreharbeiten zu den letzten Folgen der Netflix-Serie „intensiv“ waren, hätte sich Wolfhard, der aktuell sein erstes Projekt nach ,Stranger Things‘, ,The Legend of Ochi‘, promotet, keinen besseren Abschied seiner Zeit bei der Show wünschen können.