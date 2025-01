Turnier in Großbritannien und Irland Fix: ARD und ZDF übertragen Fußball-EM 2028

Sämtliche Spiel der EM 2028 werden im Ersten und dem ZDF gezeigt. (dr/spot)

SpotOn News | 20.01.2025, 12:42 Uhr

ARD und ZDF haben sich die Übertragungsrechte für die Europameisterschaft 2028 gesichert. Nach dem Durcheinander bei der Heim-EM 2024 zeigen die öffentlich-rechtlichen Sender nun direkt alle 51 Spiele der UEFA Euro in Großbritannien und Irland.

Die ARD und das ZDF haben die Übertragungsrechte für die UEFA Europameisterschaft 2028 erworben. Dies wurde am 20. Januar offiziell bekannt gegeben. Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender werden dann alle 51 Spiele des Turniers im Juni und Juli 2028 übertragen, das im Vereinigten Königreich und Irland stattfinden wird.

Bei der vorherigen Heim-EM 2024 hatten ARD und ZDF die Übertragungsrechte noch über Sublizenzen erworben. Damals gewann die Telekom die Ausschreibung um die Hauptrechte, sodass nur 17 Spiele direkt in der ARD und im ZDF zu sehen waren, während zwölf weitere Begegnungen bei RTL liefen. Die restlichen Partien wurden exklusiv nur bei Magenta-TV gezeigt. Für die EM 2028 haben die Sender nun die Rechte wieder direkt von der UEFA erhalten. Diese neue Vereinbarung umfasst sämtliche, plattformübergreifende Verwertungsrechte für alle Spiele des Turniers.

Hohe Zuschauerzahlen bei der Heim-EM

Die Europameisterschaft 2024 hatte den übertragenden Sendern eindrucksvolle Quoten-Erfolge beschert. Mehr als 20 Live-Übertragungen lockten jeweils über zehn Millionen Zuschauer vor die Bildschirme. Das Highlight war das Viertelfinale der deutschen Nationalmannschaft gegen den späteren EM-Sieger Spanien mit durchschnittlich knapp mehr als 27 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von über 80 Prozent.

Neben den EM-Spielen sicherten sich die ARD und das ZDF auch die Übertragungsrechte für weitere Spiele der deutschen Nationalmannschaft. Dazu gehören Begegnungen in der UEFA Nations League sowie Vorbereitungs- und Qualifikationsspiele für die WM 2026 und die EM 2028.

Rechte für die kommenden WMs noch nicht vergeben

Für die kommenden Weltmeisterschaften 2026 und 2030 laufen die Medienrechteausschreibungen noch. Aufgrund der Erweiterung auf 48 Mannschaften und über 100 Spielen pro Turnier wird erwartet, dass die ARD und das ZDF möglicherweise nicht alle Spiele übertragen werden.

Die UEFA EURO 2028 wird wie üblich im Juni und Juli stattfinden, die genauen Termine stehen jedoch noch nicht fest. Fußballfans können sich aber bereits jetzt auf das nächste Länderspiel freuen: Am 20. März 2025 trifft die DFB-Elf in Mailand im Viertelfinale der UEFA Nations League auf Italien. Die Partie wird live im Ersten und in der ARD Mediathek zu verfolgen sein.