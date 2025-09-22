Stars Flavor Flav ist fest entschlossen, für den Rest seines Lebens nüchtern zu bleiben

Bang Showbiz | 22.09.2025, 09:00 Uhr

Der Rapper will nie wieder in seinem Leben Alkohol oder Drogen anfassen.

Flavor Flav hat erklärt, dass er dauerhaft abstinent leben will.

Der 66-jährige Rapper, der mit bürgerlichem William Jonathan Drayton Jr. heißt, fasste diesen Entschluss erst vor wenigen Monaten, nachdem er im April einen Rückfall eingestand. Im Gespräch mit dem ‚People‘-Magazin sagte er über seinen aktuellen Weg: „Im Moment läuft es wirklich sehr gut. Ich bin wieder fokussiert. Ich bin wieder auf Kurs, verstehst du, was ich meine? Und so habe ich vor, für den Rest meines Lebens zu bleiben.“

Zugleich gab er anderen Betroffenen einen Rat: „Wenn du hinfällst, bleib nicht einfach liegen und stecken. Du musst wieder aufstehen und K-I-M – keep it moving – weitermachen. Operation ‚Keine Wahl‘ läuft jetzt. Entweder du machst weiter, oder du bleibst stecken. Und der Name des Spiels ist: Weitermachen.“

Im April hatte Flavor Flav seine Fans auf Instagram wissen lassen, dass er „kurzzeitig rückfällig“ geworden sei. Er begründete das öffentliche Geständnis mit dem Wunsch, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. In seiner Botschaft schrieb er: „Ich bleibe mir selbst treu, und ein großer Teil der letzten viereinhalb Jahre war für mich mein Weg in die Nüchternheit. Ich glaube, ich war für viele eine Inspiration, dass, wenn ich es schaffen kann, nüchtern zu werden, es jeder schaffen kann. Aber genau dann, wenn man denkt, es sei einfach, ist es das nicht. Ich bin kurzzeitig rückfällig geworden. Ich sage das, um meinen Fehler einzugestehen und mich öffentlich selbst verantwortlich zu machen.“ Er sei ein Mensch, der Fehler mache, und das mache ihn nicht zu einem schlechten Menschen. „Ich hoffe, dass die Menschen um mich herum meine Entscheidung, nüchtern zu leben, unterstützen“, schrieb Flav weiter.