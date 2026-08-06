Stars Florian Silbereisen bekommt eine Moderationspartnerin

Florian Silbereisen - 08.02.2017 KÃ¶ln - Horst Galuschka BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.08.2026, 14:00 Uhr

Florian Silbereisen bekommt eine Moderationspartnerin.

Florian Silbereisen erhält bei der diesjährigen Verleihung der Goldenen Henne erstmals Unterstützung von einer neuen Moderationspartnerin.

Der Entertainer wird die große Gala im September gemeinsam mit Esther Sedlaczek präsentieren. Für beide ist es eine Premiere: Noch nie standen die beiden TV-Stars gemeinsam als Duo vor der Kamera. Bereits zum fünften Mal übernimmt Florian Silbereisen die Moderation des beliebten Publikumspreises, der traditionell von der Zeitschrift ‚Super Illu‘ veranstaltet wird. Doch trotz seiner Erfahrung erwartet ihn diesmal eine neue Herausforderung. Statt wie im vergangenen Jahr mit Kai Pflaume durch den Abend zu führen, wird nun Esther Sedlaczek an seiner Seite stehen.

Die ARD überträgt die Preisverleihung erneut live aus der Messe in Leipzig. Die Gala findet am Freitag, 4. September, statt und wird wieder im Hauptprogramm des Ersten ausgestrahlt. Nach der erfolgreichen Ausgabe im vergangenen Jahr setzt der Sender damit weiterhin auf die große Samstagabend-Show-Atmosphäre, auch wenn der Termin diesmal auf einen Freitag fällt.

Silbereisen freut sich auf die Zusammenarbeit mit seiner neuen Kollegin, sieht aber auch eine gewisse Herausforderung. „Fünfmal durfte ich die Henne-Verleihung schon präsentieren. Aber dieses Jahr wird es besonders spannend, denn Esther und ich haben noch nie zusammen moderiert“, sagte der 44-Jährige gegenüber ‚Bild‘. Der Moderator fügte hinzu: „Das wird unser erstes Mal! Und wir haben kaum Zeit für Proben. Darum brauchen wir ganz viele gedrückte Daumen für die Premiere.“

Ganz unbekannt ist die Zusammenarbeit zwischen Silbereisen und Sedlaczek allerdings nicht. Bereits zuvor hatte der Entertainer seine Kollegin bei der ‚Maus-Show‘ während ihres Mutterschutzes vertreten. Nun folgt der gemeinsame Auftritt bei einer der wichtigsten deutschen TV-Galas. Auch Esther Sedlaczek ist längst ein vertrautes Gesicht im Ersten. Die Moderatorin hat sich vor allem durch ihre Sportberichterstattung einen Namen gemacht und führt inzwischen regelmäßig durch große Unterhaltungssendungen. Die Erwartungen an die neue Kombination dürften hoch sein. Die Goldene Henne erreichte im vergangenen Jahr ein großes Publikum: Durchschnittlich mehr als drei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten die Verleihung im Fernsehen.