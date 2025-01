Er litt an Blasenkrebs Folksänger Peter Yarrow stirbt im Alter von 86 Jahren

Peter Yarrow ist gestorben. (wue/spot)

SpotOn News | 07.01.2025, 20:48 Uhr

Unter anderem als Mitglied des Trios Peter, Paul and Mary wurde Peter Yarrow weltbekannt. Der Sänger ist mit 86 Jahren in New York verstorben.

Peter Yarrow (1938-2025) ist tot. Der bekannte Folksänger von Peter, Paul and Mary ist am 7. Januar im Alter von 86 Jahren im New Yorker Stadtbezirk Manhattan einem Krebsleiden erlegen. Das habe Yarrows Publizist Ken Sunshine unter anderem der "New York Times" bestätigt. Yarrow kämpfte demnach gegen Blasenkrebs.

Der Sänger, der auch in New York City geboren wurde, erlangte insbesondere mit dem Folktrio Peter, Paul and Mary weltweite Bekanntheit. Er schrieb unter anderem am Hit "Puff, the Magic Dragon" mit. Erfolgreich war die Band etwa auch mit einem Cover von Bob Dylans "Blowin' in the Wind". Mit John Denvers "Leaving on a Jet Plane" schaffte die Gruppe es an die Spitze der US-Charts. Yarrow setzte sich auch politisch ein und sprach sich etwa gegen den Vietnamkrieg aus.

"Mit 86 Jahren sind seine Tage als Drache gezählt"

Seine Tochter Bethany schrieb im Dezember auf Instagram: "Wie Sie vielleicht wissen, kämpft unser geliebter Vater Peter Yarrow schon seit einiger Zeit gegen den Krebs." Yarrow habe die Ärzte in Erstaunen versetzt, aber es war zu diesem Zeitpunkt bereits abzusehen, dass der Sänger nicht mehr lange leben würde. "Es war ein langer Weg und er war ein starker Drache, aber im Moment ist er sehr schwach und mit 86 Jahren sind seine Tage als Drache gezählt."

Es gebe "Peter Yarrow, die Folk-Aktivisten-Legende, und dann ist da noch der Mann, ein zutiefst mitfühlender Mensch, der das Leben so vieler Menschen auf sehr persönliche Weise verändert hat". Auf seiner Website konnten Freunde und Fans noch vor dem Ableben des Sängers ihre Erinnerungen und ihre Wertschätzung teilen. "Diese Worte und Beiträge sind mehr als nur Geschichten – sie sind sein wahres Vermächtnis, das noch lange nach seinem Tod Bestand haben wird."