Stars Papst Franziskus ist gestorben

Pope Francis Visits Hungary - Day Three May 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.04.2025, 09:00 Uhr

Papst Franziskus ist nach wochenlangen gesundheitlichen Problemen verstorben.

Der 88-jährige Pontifex war in den letzten Tagen seines Lebens an Lungenentzündung und Bronchitis erkrankt. Nun ist das Oberhaupt der katholischen Kirche am Ostermontag (21. April) in seiner Residenz im Vatikan gestorben. In einem Statement sagte Kardinal Kevin Farrell über die traurigen Nachrichten: „Liebste Brüder und Schwestern, mit großer Trauer muss ich den Tod unseres Heiligen Vaters Franziskus mitteilen. Um 7:35 Uhr heute Morgen ist der Bischoff von Rom, Franziskus, in das Haus unseres Vaters zurückgekehrt. Sein ganzes Leben war dem Dienst unseres Herren und Seiner Kirche geweiht. Er lehrte uns nach den Werten der Schrift zu leben, mit Treue, Mut und universeller Liebe, insbesondere den Ärmsten und Marginalisiertesten gegenüber.“

Papst Franziskus war am Ostersonntag (20. April) ein letztes Mal in der Öffentlichkeit aufgetreten, als er in einem Rollstuhl auf dem Balkon des Petersdoms in Rom zu sehen war. Den anwesenden Gläubigen wünschte er „Frohe Ostern“, bevor er in seinem Papstmobil über den Petersplatz gefahren wurde. Auch die ‚Vatican News‘ berichteten vom Tod des Geistlichen. Es stand zu lesen: „Papst Franziskus ist am Ostermontag, den 21. April 2025 im Alter von 88 Jahren in seiner Residenz in der Casa Santa Marta im Vatikan gestorben.“