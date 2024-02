Film Footloose: Zweiter Film geplant?

Lori Singer - Santa Barbara International Film Festival 2023 - avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.02.2024, 08:00 Uhr

Lori Singer und Kevin Bacon haben über eine Idee für eine Fortsetzung von ‚Footloose‘ gescherzt.

Da das kultige Musikdrama aus dem Jahr 1984 – bei dem Herbert Ross Regie führte – in diesem Jahr 40 Jahre alt wird, hat die 66-jährige Schauspielerin ihre Pläne für einen Nachfolgefilm enthüllt, in dem Ren McCormack (Kevin), im ersten Film ein Teenager aus Chicago, der in eine Kleinstadt zieht, wieder mit seinem Jugendschwarm Ariel Moore (Lori) vereint wird.

Gegenüber ‚People‘ sagte sie: „Ich weiß nicht, ob Kevin sich überhaupt daran erinnert, aber ich hatte tatsächlich eine Art Idee, dass Ariel erwachsen wird und nach New York geht, wo sie sein wollte, und Kevin dort bleibt. Kevin bleibt in der Stadt und er wird dort zu einer wichtigen Person, der Anwalt der Stadt oder was auch immer.“ Singers Idee beinhalte auch, dass die beiden Charaktere dann in ihrer Heimatstadt Bomont wieder vereint werden, nachdem ihr Vater krank geworden war. Sie fuhr fort: „Sie kommt zurück, weil ihr Vater krank ist. Ich meine, ich habe vor Jahren mit dieser Idee gespielt und wir haben darüber gesprochen und Witze gemacht. Aber das war einfach etwas, worüber wir reden und lachen konnten.“

Es klingt also nicht so, als gäbe es Pläne für eine Fortsetzung. In einer aktuellen Folge des Podcasts ‚Six Degrees with Kevin Bacon‘ sagte Kevin in Bezug auf eine Fortsetzung: „Sag niemals nie, aber ich denke, es wäre eine Katastrophe.“ 2011 erschien ein Remake mit Kenny Wormald (39) und Julianne Hough (35) als Ren und Ariel in den Hauptrollen. Der Film spielte weltweit 63 Millionen Dollar ein und wurde von Kritikern und Fans gleichermaßen gelobt.