Mit "Sportschau"-Moderatorin Lea Wagner „Frag mich was Leichteres!“: So funktioniert die neue ARD-Quizshow

Lea Wagner führt durch "Frag mich was Leichteres!". (eyn/spot)

SpotOn News | 08.04.2024, 13:45 Uhr

Am 8. April startet mit "Frag mich was Leichteres!" eine neue Quizshow im Ersten. In dem Rätselformat mit der "Sportschau"-Moderatorin Lea Wagner kann man sich auf spannende Fragen, ein sympathisches Expertenteam und viel Humor freuen.

Die ARD wagt sich an ein neues Format. Am 8. April feiert die Quizshow "Frag mich was Leichteres!" Premiere. In der Sendung werden die Regeln einer klassischen Quizshow kurzerhand umgekehrt, denn es wird mit der schwersten Frage begonnen. 28 Folgen werden vorerst produziert, die montags bis freitags um 16:10 Uhr im Ersten laufen.

Durch die Show führt Lea Wagner (29). Die Sportjournalistin steht normalerweise als Moderatorin für die "Sportschau" vor der Kamera. 2023 übernahm sie dort am Samstagabend die Nachfolge von Jessy Wellmer. Mit der Rolle als Quizmasterin wurde ein großer Wunsch für den eingefleischten Fan von "Wer wird Millionär" Wirklichkeit. "Für mich geht ein Kindheitstraum in Erfüllung", schwärmt sie.

So funktioniert "Frag mich was Leichteres!"

In jeder Folge der Show treten zwei Teams gegeneinander an. Drei wechselnde Zuschauerkandidaten fordern ein gesetztes Experten-Trio aus drei Prominenten heraus. Lea Wagner stellt das Wissen der Teams in vier Kategorien mit jeweils drei Fragen auf die Probe. Im Unterschied zur herkömmlichen Quizsendung stellt sie die schwierigste Frage zuerst. Für die schwere Frage gibt es 1.000 Euro zu gewinnen, für die knifflige 750 und für die leichte 500 Euro. Den Teilnehmern werden drei Antwortmöglichkeiten vorgegeben.

Das Quiz beginnt mit Einzelduellen zwischen einem Zuschauerkandidaten und einem Promi. Dem Kandidaten wird die Wahl gelassen: Er kann die gestellte Frage entweder selbst beantworten oder an seinen prominenten Gegner weitergeben und hoffen, dass dieser falsch antwortet. Feingefühl und Menschenkenntnis sind gefragt: Die Gesichter des Expertenteams müssen genau gelesen werden, um einzuschätzen, ob sie die Frage beantworten können.

Im Finale geht es drei gegen drei. Die Moderatorin stellt Buzzerfragen zu einem bunten Themenmix. Hier kann das bisher erspielte Geld verdoppelt werden. Gewinnen die Kandidaten, dürfen sie in der nächsten Sendung erneut herausfordern. Gewinnen die Experten, wandert das Geld in einen Jackpot, der in den kommenden Folgen ausgespielt wird.

Das sind die Experten und ihre Kategorien

Zum festen Panel der Show gehören Ralph Caspers (52), Jens Riewa (60) und Marwa Eldessouky (41). Sie sind jeweils einer Kategorie zugeordnet. Caspars, der Wissenshows wie "Wissen macht Ah!" oder "Die Sendung mit der Maus" moderiert, besetzt die Kategorie "Alles, was man wissen sollte". Hier wird Alltagswissen abgefragt.

Mr. Tagesschau Jens Riewa bleibt seiner Sendung treu und steigt in der Kategorie "Tagesschau" in den Ring. Er stellt sein Wissen in Fragen rund um Politik, Sport, Kultur, zeitgenössische Geschichte und Persönlichkeiten unter Beweis.

Als Promiexpertin fungiert Marwa Eldessouky. Die "Brisant"-Moderatorin will in ihrer gleichnamigen Kategorie mit Wissen rund um Stars und Royals punkten. Auch mit Film und Fernsehen, Mode, Popkultur und dem aktuellen Klatsch und Tratsch kennt sie sich bestens aus.

Das sind die Kandidaten

Die drei wechselnden Zuschauerkandidaten stehen in einer persönlichen Beziehung zueinander. So treten Freunde, Kollegen oder Familienmitglieder zusammen an. Auch die Kandidaten bringen eine Kategorie mit. Die täglich wechselnde "Super-Kategorie" behandelt Themengebiete und Nischenwissen, bei dem sich die Herausforderer besonders gut auskennen.

Gerade diese Mischung macht für Lea Wagner den Reiz bei "Frag mich was Leichteres!" aus. "Das Expertenteam und ich sind wie eine kleine Familie, deren Mitglieder sich immer wieder necken und untereinander Spitzen verteilen. Das gibt unserer Show diesen besonderen Kick. Wir laden quasi immer Gäste in unser Familienwohnzimmer ein", erzählt sie über ihre Show.