SpotOn News | 26.02.2024, 12:08 Uhr

Was steht auf den Wunschlisten der Promis? In seinem Buch "Die Bucket List der Stars" hat Medienexperte Sören Bauer nachgefragt. Francis Fulton-Smith würde demnach gerne bald im Münchner "Tatort" ermitteln. Auch ins Weltall zieht es einige Stars ...

Francis Fulton-Smith (57) möchte nächstes Jahr "Tatort"-Kommissar werden, "am liebsten in München". Das verrät der Schauspieler im Buch "Die Bucket List der Stars" des Medienexperten und "Movie meets Media"-Initiators Sören Bauer, das nun erscheint. Für Fulton-Smith sind die beiden jetzigen Kommissare "Legenden", aber es müsse ja weitergehen, heißt es in der "Wunschliste" des Schauspielers.

Tatsächlich wird der Job demnächst frei. Der Bayerische Rundfunk teilte im Januar mit, dass sich die Münchner "Tatort"-Ermittler Ivo Batic und Franz Leitmayr nach 35 Jahren und dann 100 Fällen vom Dienst verabschieden werden. In den kommenden beiden Jahren stehen aber noch weitere Fälle mit den Schauspielern Miroslav Nemec (69) und Udo Wachtveitl (65) an.

Mit einem weiteren Punkt auf seiner Wunschliste steht Fulton-Smith nicht alleine da. "Shakespeares Monologe und Sonette auf der ISS in Schwerelosigkeit sprechen und live übertragen". Der 57-Jährige erklärt weiter: "Ein wichtiges Zeichen, um die Menschen daran zu erinnern, dass wir ALLE auf dieser kleinen, blauen Murmel leben, die mit tausend Kilometern pro Stunde durchs All rast …"

Eine Reise ins Weltall steht auch auf der Wunschliste von US-Sänger Marc Terenzi (45), wie in Sören Bauers "Die Bucket List der Stars" ebenfalls zu erfahren ist. Darin berichtet Terenzi: Vor langer Zeit habe er mit der NASA zusammengearbeitet, um mit Lou Pearlman und seiner Boyband Natural die US-Nationalhymne "Star-Spangled Banner" für die Raumfährenstarts zu singen. "Die Raumfahrtprogramme sehen und die Astronauten und ihre Familien treffen, wäre ein großer Wunsch." Sie seien sogar dafür vorgesehen gewesen, so der Sänger weiter, "die jüngsten Menschen im Weltraum zu sein, die von der Raumstation aus singen, aber das ist nie passiert". Seitdem wolle er ins Weltall reisen.

Zu einem anderen Punkt auf seiner Bucket List hat den Dschungelcamp-Gewinner von 2017 eben jene TV-Show inspiriert. "Überleben in extremen Gebieten, ob in den Polarkreisen, im Dschungel in Kongo oder auf dem Mount Everest". Terenzi im Buch: "Auf eine gewisse Weise hat mich das Gewinnen des 'Jungle Camp' auf diese Idee gebracht." Als er dies verließ, "fühlte ich, dass ich alles schaffen könnte. Wenn du dich zu deiner persönlichen Grenze bringst, wirst du überrascht sein, wie weit du tatsächlich gehen kannst".

Jenny Elvers will Traurednerin werden

In Sören Bauers Buch, für das er 50 prominente Persönlichkeiten darüber befragt hat, was sie sich wirklich wünschen, kommt auch Terenzis Ex-Freundin Jenny Elvers (51) zu Wort. Auf ihrer Wunschliste steht ein Roadtrip mit ihrem Sohn, ein Aufenthalt in einem Schweigekloster und die Lizenz als Traurednerin: "Vielleicht kommt da ein bisschen mein alter Berufswunsch, Pfarrerin zu werden, durch … oder es liegt daran, dass ich noch immer an die Liebe glaube."

Buch soll inspirieren

Mit "Die Bucket List der Stars" will Sören Bauer "nicht nur inspirieren, sondern auch zum Nachdenken anregen": "Ich wollte mit diesem Buch Menschen dazu ermutigen, ihre eigenen Wünsche zu hinterfragen und zu erkennen, ob sie möglicherweise den falschen Zielen nachjagen", erklärt Bauer zu seinem Buch. "Oftmals sind unsere Wünsche nur Stellvertreter für das, was wir wirklich im Leben erreichen wollen. Meine Hoffnung ist es, dass dieses Buch die Leser dazu inspiriert, ihre wahren Träume zu erkennen und ihnen näher zu kommen."