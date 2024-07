Verena Kerth meldete sich zuvor zu Wort Marc Terenzi über Liebesaus: „Manchmal ist es besser zu gehen“

Marc Terenzi und Verena Kerth haben ihre Trennung bestätigt. (jom/spot)

SpotOn News | 25.07.2024, 23:32 Uhr

Nachdem Verena Kerth die Trennung von Marc Terenzi bestätigt hat, meldet sich nun auch der Sänger zu Wort. In einem Statement erklärt er: "Ich habe mich vor rund zwei Monaten von Verena getrennt."

Verena Kerth (43) hat am Donnerstag (25. Juli) bestätigt, dass sie und Sänger Marc Terenzi (46) kein Liebespaar mehr sind. "Wo Rauch ist, ist auch Feuer. Stimmt schon. Marc und ich hatten unübersehbar eine harte Zeit und sind bereits seit längerem kein Paar mehr", schrieb die Moderatorin in einem Statement in ihrer Instagram Story. Sie habe lange zu dem Liebesaus geschwiegen, da sie etwas Abstand gebraucht habe, "um mich neu zu ordnen. Die vergangenen knapp zwei Jahre waren eine verrückte Achterbahnfahrt, die mir psychisch viel abverlangt hat." Marc Terenzi schilderte nun dem Sender RTL seine Sicht der Dinge.

"Ich möchte nichts Schlechtes über meine Beziehungen oder Ex-Partnerinnen sagen, aber: Ja, es stimmt – ich habe mich vor rund zwei Monaten von Verena getrennt", erzählt der 46-Jährige. Zu den Trennungsgründen äußerte sich der Musiker nicht konkret und erklärt lediglich, dass er nach Magdeburg sei und dort seine Shows gemacht habe. "Ich hatte meine Leute, die mir auch geholfen haben. Manchmal ist es einfach besser zu gehen und sich zu trennen."

So blickt Marc Terenzi in die Zukunft

Terenzi hatte sich laut eigener Aussage nach der Trennung ebenso wie seine Ex-Partnerin Verena Kerth Zeit für sich genommen. Er habe sich neu finden müssen, "denn ich bin nicht ich seit zwei Jahren", sagt der Sänger. Jetzt blicke er nach vorne und habe tolle neue Projekte vor sich. Das Leben habe immer wieder viele Dinge mit einem vor und er schaue jetzt wieder nach vorne. "Ich glaube fest daran, dass es immer einen besseren Weg gibt, egal, wie hart das Leben auch gerade ist."

Die Moderatorin und der Sänger sind seit über 20 Jahren befreundet, doch erst später funkte es bei ihnen. Nach ihrer Dschungelcamp-Rauswahl 2023 machte Terenzi der Münchnerin einen Antrag. Nach einer "Fake-Hochzeit" in Las Vegas sollte eine echte Trauung in diesem Jahr folgen.