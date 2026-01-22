Stars Frauke Ludowig über Karriere, Bodenständigkeit und wahres Glück

Frauke Ludowig at Raffaello Summer Day Berlin June 2019 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.01.2026, 14:00 Uhr

Frauke Ludowig gehört seit vielen Jahren zu den prägenden Stimmen der deutschen Fernsehlandschaft.

Millionen kennen sie als Moderatorin, die regelmäßig über das Leben der Prominenten berichtet. Doch während sie beruflich mitten im Rampenlicht steht, legt sie privat großen Wert auf Normalität und Bodenständigkeit. Für sie war es nie wichtig, sich selbst in den Vordergrund zu stellen oder den typischen Star-Lifestyle zu leben.

Die ‚RTL-Exclusiv‘-Moderatorin beschreibt sie, wie entscheidend es ist, früh Verantwortung für den eigenen beruflichen Weg zu übernehmen. Wer wisse, was er wolle, solle sich darauf konzentrieren und nicht bei jeder Veränderung im Privatleben alles infrage stellen. Beziehungen, Umstände und Lebensphasen könnten sich ändern – die eigene Haltung zur Arbeit und zu den persönlichen Zielen bleibe jedoch das Fundament für langfristige Zufriedenheit.

Auch dem Thema Reichtum begegnet sie mit einer klaren Einstellung. Statussymbole bedeuten ihr wenig. Teure Autos, Schmuck oder ein luxuriöser Lebensstil spielen in ihrem Alltag keine Rolle. Stattdessen misst sie Erfolg daran, ob man seine Arbeit gerne macht und sich dabei selbst treu bleibt. Was für sie wirklich zählt, lässt sich nicht kaufen: freie Stunden, gemeinsame Zeit mit Familie und Freunden und das Gefühl, das eigene Leben bewusst gestalten zu können. Das sei für sie der wahre Luxus. „Ich behänge mich nicht mit wertvollem Schmuck und fahre keine teuren Sportwagen. Luxusgüter machen nicht glücklich. Für mich ist Zeit ein Luxus – Zeit für meine Familie und meine Freunde“, so Ludowig.

Ratschläge, die die beliebte TV-Moderatorin in einem neuen Buch gibt, das Erfolg neu erklärt. Klar und direkt – neben 114 weiteren bekannten Persönlichkeiten aus dem Showbizz, dem Sport, der Wirtschaft und Politik. In seinem Buch ‚Der Code zum Erfolg‘ hat Autor Tom Junkersdorf die wichtigsten aktuellen Lehren fürs Leben und das Business von 115 Erfolgsmenschen gesammelt.