Ein Jahr auf dem Thron Frederik von Dänemark: Der sportliche König ist „unheimlich beliebt“

Das erste offizielle Gala-Porträt Ihrer Majestäten, des Königs und der Königin - mit Elefantenorden -, wurde im April 2024 veröffentlicht und ist seither in staatlichen Einrichtungen, unter anderem in den dänischen Botschaften und Konsulaten auf der ganzen Welt und auf dänischen Schiffen zu sehen. (ili/spot)

SpotOn News | 14.01.2025, 06:30 Uhr

Vor einem Jahr wurde Frederik offiziell zum König von Dänemark erklärt. Wie damals, so schwebt auch heute ein Schatten über dem beliebten Monarchen. Das waren die Highlights der ersten zwölf Monate als König Frederik X.

Mit der überraschenden Abdankung seiner Mutter Königin Margrethe II. (84) in ihrer Silvesteransprache am 31. Dezember 2023 begann für den damaligen Kronprinzen Frederik (56) ein neues Kapitel: Vor genau einem Jahr, am 14. Januar 2024 wurde er zu König Frederik X. von Dänemark erklärt, nachdem Margrethe während einer Sitzung des Staatsrats formell eine Abdankungsurkunde unterzeichnet hatte.

Anschließend wurde er von Ministerpräsidentin Mette Frederiksen (47) vom Balkon des Schlosses Christiansborg aus zum König proklamiert – so wie es seit der Einführung der konstitutionellen Monarchie im Jahr 1849 für dänische Monarchen üblich ist. Sein Wahlspruch lautet "Vereint, engagiert, für das Königreich Dänemark". Es ist der erste Wahlspruch, der seit Frederik VII. (1808-1863) keinen Hinweis auf Gott enthält.

Als erstes folgte Frederik seine Ehefrau, Königin Mary (52), am 14. Januar 2024 auf den Balkon. Dann kamen der Erstgeborene des Paares und neue Thronfolger Kronprinz Christian (19) nebst seinen Geschwistern Prinzessin Isabella (17) und den Zwillingen Prinz Vincent und Prinzessin Josephine (14).

Erste offizielle Auftritte

Am 15. Januar erschien die königliche Familie im Parlament zu einer Zeremonie anlässlich des Wechsels des Staatsoberhaupts. Neben Frederik saßen ebenfalls zum ersten Mal in ihren neuen Rollen auf der Empore: Königin Mary und Kronprinz Christian. Außerdem waren die ehemalige Königin Margrethe, ihre Schwester Prinzessin Benedikte (80) und Frederiks Bruder Prinz Joachim (55) zugegen.

Am 21. Januar nahm die königliche Familie an einem feierlichen Gottesdienst in der Kathedrale von Aarhus teil, der vom Bischof von Aarhus und königlichen Ordinariatskaplan Henrik Wigh-Poulsen geleitet wurde.

Erste Reisen als Königspaar

Seine erste Auslandsreise als Monarch führte König Frederik am 31. Januar 2024 nach Polen. Zwar reisen die dänischen Monarchen nach der Thronbesteigung traditionell zuerst in ein anderes skandinavisches Land, diese Reise war allerdings schon vor Margrethes überraschender Abdankung geplant gewesen.

Im Februar kündigte das frischgebackene Königspaar dafür eine ganz besondere Antrittsreise an, die es im Mai 2024 auch größtenteils unternahm: Ihre ersten gemeinsamen Staatsbesuche führten mit der königlichen Yacht Dannebrog in die skandinavischen Nachbarländer Schweden und Norwegen.

Grönland, eines der autonomen Gebiete des Königreichs Dänemark, besuchten Mary und Frederik dann im Juni. Als Überraschung hatten sie ihre Zwillinge dabei. Die beiden tragen als Wertschätzung für diesen Landesteil grönländische Zweitnamen: Prinz Vincent heißt Minik und Prinzessin Josephine Ivalo. Der ebenfalls geplante Antrittsbesuch des Königspaares auf den Färöer-Inseln wurde wegen eines Streiks auf 2025 verschoben.

Sport bleibt wichtig – und die Hunde auch

Frederik ist begeisterter Skiläufer, Segler und Marathonläufer. Im Jahr 2000 nahm der damalige Kronprinz an der viermonatigen Hundeschlittenexpedition "Expedition Sirius 2000" im nördlichen Teil Grönlands teil. Extrem sportlich zeigte er sich auch schon 1995 bei der Ausbildung zum Kampfschwimmer in der militärischen Eliteeinheit der Marine, dem "Froschmannkorps".

Sport bleibt ihm auch als Monarch wichtig. Beim jährlichen Fitnesslauf "Royal Run", der erstmals anlässlich Frederiks 50. Geburtstages im Mai 2018 stattfand, nahmen er und seine Familie auch im ersten Jahr nach dem Thronwechsel begeistert teil. Nur die beiden Familienhunde durften nicht mit, in den Posts vor und nach dem Lauf wurden sie dafür liebevoll präsentiert.

Neues Jahr, neuer Schatten über der Regentschaft

Frederiks Start als König verlief nicht ganz reibungslos. Nach einem gemeinsamen Abend mit einer Mexikanerin in Madrid Ende 2023 machten Gerüchte um eine mögliche Ehekrise die Runde. Der Palast dementierte die Spekulationen vehement.

Und auch Frederik und Mary wehrten sich mit vielen Umarmungen und anderen liebevollen Gesten gegen die Affären-Gerüchte. "Es gibt keinerlei Anzeichen, dass diese Ehe eine Krise durchlebt. Als Ehepaar, Eltern und Königspaar erleben wir die beiden als harmonische Einheit. Es gab viele Anlässe in den letzten Monaten, bei denen das Königspaar immer auch Zeichen der Zuneigung und Vertrautheit gezeigt hat – in offiziellen Momenten, aber eben auch dann, wenn sie sich unbeobachtet fühlten", sagte Royal-Expertin Julia Melchior im Interview mit spot on news dazu.

Sie selbst habe bereits anlässlich des Thronwechsels im Januar nachgefragt, wie sie diesen Skandal einordnen solle. "Aus der Königsfamilie bekam ich dann die Antwort: Bei uns in der Familie gibt es diesen Skandal gar nicht", fasste Melchior zusammen.

Und auch der Beginn des zweiten Jahres als König ist überschattet: Im Januar 2025, als der gewählte US-Präsident Donald Trump (78) die Gespräche über den beabsichtigten Kauf Grönlands durch die USA wieder aufnahm, hielt der König eine Rede, in der er für Einheit und Zusammenarbeit innerhalb des Königreichs Dänemark warb.

Außerdem erließ er ein königliches Dekret zur Aktualisierung des königlichen Wappens gegenüber dem Entwurf seiner Mutter von 1972. Zu den Änderungen gehörte die Vergrößerung der Symbole Grönlands und der Färöer-Inseln, um sie stärker hervorzuheben. Das neue Design "stärkt die Bedeutung des Commonwealth im königlichen Wappen", heißt es in einer Erklärung des Königshauses vom 1. Januar 2025.

Warum dem König dieser Landesteil so wichtig ist, dazu sagte Melchior schon im vergangenen Sommer: "Grönland gehört zu seiner Biografie. Unter anderem die Erfahrung bei der Schlittenexpedition in Nordgrönland habe ihm geholfen, "zu sich und seiner Rolle zu finden. Denn als junger Mensch kam Frederik zunächst mit seinem vorbestimmten Leben gar nicht gut klar. Grönland war ein Meilenstein in seiner Entwicklung", erklärt sie seine enge persönliche Beziehung dazu.

Ein beliebtes Königspaar

In Melchiors Film "Dänemarks Königskinder: Aufbruch und Vermächtnis" (ZDF-Mediathek) wirkt Frederik in den gezeigten Interviewsequenzen ziemlich sympathisch. "Das täuscht nicht und deshalb ist er auch unheimlich beliebt", bestätigte die Filmemacherin und fügte hinzu:

"Frederik und Mary haben bei Umfragen eine Zustimmung von um die 85 Prozent, was mehr ist als die Zustimmung zur Monarchie allgemein. Wobei die schon seit Jahren mit 70 bis 80 Prozent ohnehin sehr hoch ist. Es gibt also auch viele Leute, die zwar nicht für die Monarchie sind, sich aber trotzdem für Frederik und Mary aussprechen", so die Expertin. Dieses Zustimmungslevel zu halten, sei nun die Herausforderung …